Анастасія Меркушина доєдналася до збірної України на етапі Кубку світу в Антгольці

До жіночої збірної України з біатлону на шостому етапі Кубку світу, що пройде з 23 по 26 січня в італійському Антгольці, доєдналася Анастасія Меркушина.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел, наближених до збірної України.

Нагадаємо, минулого тижня Меркушина, які нещодавно виповнилося 30 років, виграла дві бронзові медалі на етапі Кубку IBU в Брезно-Осрблі: спочатку посіла третє місце в короткій індивідуальній гонці, а згодом піднялася на третій щабель п'єдесталу в сингл-міксті разом з Артемом Тищенком.

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На Кубку світу в поточному сезоні Анастасія Меркушина провела лише одну гонку – коротку індивідуальну на стартовому етапі у фінському Контіолахті, де з п'ятьма промахами посіла рекордно низьке 94 місце.

Нагадаємо, на попередньому етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу Україну представляли Юлія Джима, Христина Дмитренко, Ірина Петренко, Олена Городна та Анна Кривонос.

У програмі етапу Кубку світу в Антгольці заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.