Я не вперше в горах: Мандзин готується до дебюту в Антгольц-Антерсельві

21-річний український біатлоніст Віталій Мандзин готується до свого дебютного виступу в італійській Антгольц-Антерсельві, де 23 січня розпочнеться шостий етап Кубку світу з біатлону. Тернопільський біатлоніст в Антгольці ще не змагався.

"Дійсно, для мене це буде дебют. Сьогодні планую тренуватись, я не перший раз в горах, тому не думаю, що буде щось нове. Я ще не біг тут, спробую і тоді вже дам якусь оцінку", – сказав біатлоніст у коментарі "Чемпіону", відповідаючи на питання про дебют в Антгольці та особливості високогір’я.

Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У минулому сезоні, якщо брати до уваги саме високогірні етапи Кубку світу, Мандзин стартував в Кенморі (Канада) та Солт-Лейк Сіті (США). Обидві біатлонні локації знаходяться на висоті 1300 метрів над рівнем моря.

"Зюд-Тіроль Арена" в Ангольц-Антерсельві розташована на висоті 1630 метрів над рівнем моря. І саме італійський етап Кубку світу чимало біатлоністів відзначають як один з найскладніших.

Один з передсезонних зборів українська чоловіча команда "А" провела на високогір’ї в Пассо де Стельвіо (Італія) на висоті понад 2500 м.

Зазначимо, що наразі Віталій Мандзин перебуває на 22-му рядку загального заліку Кубку світу.