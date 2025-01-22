Ельвіра Еберг може пропустити весь етап у Антгольці через хворобу

Зіркова шведська біатлоністка Ельвіра Еберг, найімовірніше, пропустить весь шостий етап Кубку світу в італійській Антгольц-Антерсельві через хворобу.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"Американські гірки цього сезону тривають, сьогодні я прокинулася з симптомами застуди. Не хочу ризикувати здоров'ям, і це робить малоймовірним виступ у гонках цього тижня. Засмучена через це, але єдине, що я можу зробити зараз, це зосередитися на відпочинку та поверненні до чемпіонату світу", – написала шведка.

Жіночий спринт у Антгольці відбудеться в четвер, 23 січня, початок – о 15:30 за київським часом. У разі пропуску спринта Еберг також не зможу взяти участь у переслідуванні (субота, 25 січня). Окрім цього, в неділю, 26 січня відбудеться жіноча естафета.

Пропуск двох особистих гонок може виключити Еберг із числа реальних претендентів на перемогу в загальному заліку Кубку світу. Наразі Ельвіра йде третьою в генеральній класифікації, програючи лідеру, німкені Францисці Пройс, 178 очок.

Раніше повідомлялося про те, що етап у Антгольці пропустить Маркета Давідова.