Відомо, проти кого зіграє чоловіча збірна України в наступному раунді Євроліги-2025

Суперниками чоловічої збірної України з пляжного футболу на наступному етапі Євроліги-2025 будуть команди Італії (2-й номер світового рейтингу), Франції та Латвії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Другий етап змагань відбудеться на початку серпня в столиці Молдови Кишиневі.

Нагадаємо збірна України на першому етапі відбору посіла друге місце у своїй групі. В активі українців перемоги над Німеччиною (3:2) та Грузією (5:1).

А лідерам квартету та господарям турніру іспанцям українці програли з рахунком 2:4.

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Зазначимо, що збірна України грала проти французів в 1/8 фіналу Європейського кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу 2025. В драматичному матчі перемогли французи з рахунком 5:4.

Жіноча збірна України посіла на етапі Євроліги третє місце і також продовжить боротьбу.