Україна програла Іспанії у вирішальній грі Євроліги

Чоловіча збірна України з пляжного футболу зіграла третій поєдинок у рамках першого етапу Євроліги-2025.

"Синьо-жовті" поступилися Іспанії з рахунком 3:5.

Етап відбувався в іспанському Кадісі, тому "Фурія Роха" мала перевагу. За українців забили Максим Войток, Андрій Борсук та Андрій Неруш.

Представники України проявили характер – поступалися 0:3, але зрівняли рахунок. Здавалося, що основний час завершиться внічию. На жаль, на останній хвилині третього періоду господарі відзначилися двічі.

Євроліга-2025. Перший етап. Груповий раунд

Кадіс. Іспанія

Іспанія – Україна 5:3

Нагадаємо, в першому матчі турніру Україна здобула вольову перемогу над Німеччиною – 3:2. У другому турі українці здолали збірну Грузії.

У підсумку Україна посіла друге місце (6 очок), Іспанія виграла групу на першій позиції з 9 пунктами

Другий етап Євроліги-2025 відбудеться 18-20 липня в грузинському Батумі, третій – 25-27 липня в італійському Кастелламмаре-ді-Стабія, четвертий – 1-3 серпня в молдовському Кишиневі. Суперфінал заплановано на 9-14 вересня в італійському Віареджо.