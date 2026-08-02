Збірна України у гольовій перестрілці здолала Казахстан і посіла 5-те місце на Euro Beach Soccer League 2026

Збірна України з пляжного футболу здобула перемогу над Казахстаном у матчі за 5-те місце Euro Beach Soccer League 2026, яка триває в Молдові.

Зустріч завершилася із рахунком 4:3.

Серед "синьо-жовтих" відзначилися голами Щитник, Войтенко, а Левченко оформив дубль. До кінця матчу тримався нічийний рахунок 3:3, проте Войтенко чудовим дальнім ударом прошив воротаря суперників та приніс нашій команді перемогу.

Euro Beach Soccer League 2026.

Дивізіон А. Матч за 5-те місце

Україна – Казахстан – 4:3

Голи: Щитник, Н. Левченко (2), Войтенко (Україна) – Шевчук, Муралінов, Мінбаєв (Казахстан)

Нагадаємо, раніше на груповому етапі турніру підопічні Андрія Євдокимова переграли Бельгію (4:1), здобули перемогу над Естонією (5:3), а також зазнали поразок від Німеччини (2:3) та Данії (3:5).