Чешки не стали на заваді: збірна України завершила етап Євроліги на третьому місці

У напруженому стиковому матчі першого етапу Євроліги-2025 жіноча збірна України здолала команду Чехії з рахунком 4:3.

Старт поєдинку був за чешками. Вони забили вже в дебюті матчу, та ще й мали кілька класних нагод зміцнити перевагу. Принаймні шансів на це було більше, аніж в українок зрівняти рахунок. Загалом перший період видався відносно рівним, хоча й далеко не видовищним.

У другому таймі першу нагоду українки створили вже на перших секундах. Потім Юлія Костюк здобула право на дальній штрафний удар і навіть з власної половини майданчика влучила в поперечину! А потім українки нарешті й забили, причому дещо курйозно: Анастасія Кліпаченко переграла голкіперку аж поблизу кутового прапорця, прострелила вздовж лицьової лінії, і м’яч з допомогою незначного рикошету закотився у ворота!

Але вже за мить чешки знову вийшли вперед – після розіграшу з центру поля після пропущеного голу – дальній удар під самісіньку поперечку.

В одній з наступних атак каркас воріт допоміг чешкам зберегти перевагу в рахунку. А вже після чергового удару Юлії Костюк зі штрафного їх нічого не врятувало – 2:2 за три хвилини до другої перерви!

Та до сирени "синьо-жовтим" вдалося відзначитися ще раз! Олександра Скибіна робила чи то простріл, чи удар – м’яч залетів у дальній кут – і це вже 3:2! На останніх секундах періоду Анастасія Терех врятувала ворота після того, як опинилася віч-на-віч з нападницею чеської збірної.

На початку заключної 12-хвилинки Юлія Костюк "стрибнула" в ноги опонентці – пенальті – 3:3! В одній з наступних атак українок знову врятувала поперечка. А в середині тайму Олександра Скибіна заробила штрафний неподалік воріт, ще й по центру. Майже пенальті сама й реалізувала – 4:3!

Необхідний рахунок команді Юрія Клименка вдалося втримати – збірна України здобула "бронзу" першого етапу Євроліги-2025. Переможець визначиться в матчі Іспанія – Польща.

Пляжний футбол. Кадіс. Іспанія

Євроліга-2025. Перший етап

Україна – Чехія 4:3

Нагадаємо, чеські пляжні футболістки у своїй групі розгромили Бельгію – 9:1, але програли Польщі – 1:5.

Українки, нагадаємо, поступилися Іспанії – 2:4, натомість не залишили шансів Англії (5:1).

О 21:00 чоловіча збірна України зіграє заключний матч групового раунду першого етапу Євроліги. Суперником українців буде команда Іспанії.