Українки вийшли в півфінал Євроліги-2026 попри поразку від Португалії

Жіноча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки від Португалії в своєму другому матчі групового етапу Суперфіналу Євроліги-2026, який проходить у італійському В'яреджо.

Надзвичайно результативним виявився перший період, який завершився перемогою Португалії 3:2. В двох наступних періодах команди обмінялися голами, що дозволило португалкам здобути перемогу 4:3.

Попри поразку, збірна України гарантувала собі вихід у півфінал Євроліги-2026 ще до матчу між суперниками по групі, Португалією та Швейцарією.

Євроліга-2026, Суперфінал

1 тур, 9 вересня

Португалія – Україна – 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 1 Феррейра, 2:0 – 5 Констанса, 2:1 – 7 Кліпаченко, 3:1 – 8 Круз, 3:2 – 12 Костюк, 3:3 – 20 Солдаренко, 4:3 – 32 Кріштіана

У жіночому Суперфіналі беруть участь шість збірних (дві групи-тріо), по дві найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу. Напередодні Україна в першому турі обіграла Швейцарію 4:2.

Півфінали відбудуться у суботу, 12 вересня. Суперник збірної України наразі не відомий.