Українки спробують взяти реванш у чинних чемпіонок: прев'ю бронзового фіналу Євроліги

У неділю, 13 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу проведе матч за третє місце Суперфіналу Євроліги 2026. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Португалії, з якою українки вже грали на груповому етапі й поступилися в напруженій боротьбі.

Суперфінал Євроліги 2026 року проходить в італійському Віареджо з 9 до 13 вересня. Шість збірних було розподілено на дві групи. Україна потрапила до тріо-B разом із Португалією та Швейцарією, тоді як у групі A зіграли Італія, Іспанія та Польща. Путівки до півфіналу отримали по дві найкращі команди з кожної групи.

Реванш за груповий етап

Українки розпочали турнір із перемоги над Швейцарією (4:2), чим фактично гарантували собі вихід до півфіналу. Далі наша команда зустрілася саме з Португалією: матч вийшов результативним, однак завершився поразкою українок в один м'яч (3:4). У складі "синьо-жовтих" тоді забивали Анастасія Кліпаченко, Юлія Костюк та Юлія Солдатенко.

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Попри поразку у другому турі, українки посіли друге місце у групі та вийшли до 1/2 фіналу. Португалія ж виграла групу, здобувши дві перемоги – здолала не лише Україну, а й Швейцарію.

У півфіналі українкам дісталася господарка турніру – Італія, яка фінішувала першою у паралельній групі-тріо, натомість Португалія зустрілася з Іспанією. Обидва матчі закінчилися перемогами команд групи A, тож у фіналах на нас у певному сенсі чекають матчі-реванші групового етапу.

Португалки програли Іспанії з рахунком 2:5. Україна ж, своєю чергою, без шансів поступилася італійкам (1:4), тож тепер, як і Португалія, може розраховувати максимум на бронзові нагороди.

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Шанс здобути бронзу другий рік поспіль

Для збірної України це другий поспіль Суперфінал Євроліги, в якому вона дісталася боротьби за медалі. Минулого року "синьо-жовті" також виступали у Віареджо й так само посіли друге місце у своїй групі, а в півфіналі поступилися саме Португалії (1:3). Єдиний м'яч українок у тій зустрічі забила Юлія Костюк.

У бронзовому фіналі Україні протистояла Польща, і той матч пройшов за неймовірно рівної боротьби. Після 3:3 в основний час переможця з'ясовувати довелося в серії пенальті, де влучніше пробивали з позначки наші землячки, а однією з героїнь турніру стала воротарка Анастасія Терех.

До речі, Португалія у фіналі минулорічного розіграшу перемогла Іспанію. Тому перед українками стоїть надто непросте завдання реваншуватися і "захистити" бронзові медалі, адже суперник є чинним чемпіоном Євроліги.

Де та коли дивитися

Матч за третє місце між Україною та Португалією розпочнеться о 14:45 за київським часом. Трансляція матчу запланована на YouTube-каналі УАФ.