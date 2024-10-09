Один удар – і "оревуар". Україна в екстра-таймі програла Франції й не поїде на ЧС-2025

Збірна України вела в рахунку протягом всього матчу, але мінімально програла національній команді Франції в 1/8 фіналу Європейського кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу 2025 з пляжного футболу. Поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 4:5.

Українці почали матч активно, створювали постійну напругу біля чужих воріт. На початку тайму заробили два штрафних, але двічі голкіпер відбивав потужні удари. Потім вже наш воротар Андрій Неруш потягнув удар зі штрафного майже з центра поля.

У середині періоду Тимофій Листопад класно закрив м’яч корпусом біля лицьової лінії, його вклали в пісок – пенальті! З першої спроби українець не забив – воротар відбив м’яча. Але довелось перебити через порушення правил французьким захисником! З другої нагоди Тимофій був влучним – 1:0.

Майже в наступній атаці відзначився Левченко! Захисник з голкіпером не поділили верховий м’яч, той відскочив до нашого гравця, а Ігор технічно в дотик закинув його в порожні ворота. Французи ж забили вперше майже з нічого. Варел вдало вставив ногу і в боротьбі переправив м’яча у ворота Неруша. В цей момент на полі було два м’ячі, але арбітр проігнорував позаштатну ситуацію. Перший тайм українці завершували в атаках, однак закріпити перевагу не змогли.

На самому початку другого тайму команда Миколи Костенка збільшила свою перевагу: класним ударом відзначився Андрій Пашко. Французи мали нагоду забити зі штрафного – після звичного рикошету від піску м’яч влучив у стійку.

Ближче до звершення тайму суперник підкрався ще ближче – штрафний з близької відстані був ідеальним – перевага нашої команди знову стала мінімальною. За три хвилини наших хлопців врятувала поперечина після елегантного перекидання воротаря. Другий тайм – динамічний, видовищний та нервовий – "пляжка" в усій красі!

Третій тайм розпочався з атак України – але все повз ворота. Неруш відбив м'яча після "бісіклети" французького гравця, а після ігрового зіткнення травмованого Олега Сіренка під руки вивели з поля. Ще за кілька хвилин удар француза через себе майже з тієї ж точки вийшов влучним – 3:3! Гальські півні вже з нами рівні…

За кілька хвилин Неруш не дозволив французам вийти вперед. А наші вийшли – ще один потужний удар від Андрія Пашка, і це вже 3:4. Проте за дві хвилини – пенальті у наші ворота, після якого рахунок знову став рівним. А за хвилину до фінального свистка Іван Глуцький виборов близький штрафний, однак голкіпер відбив і його, і добивання.

Бійня проти "півня" перейшла у трихвилинний екстра-тайм, де Франція вперше у цьому драматичному матчі вийшла вперед, реалізувавши штрафний, завдяки чому виборола путівку до наступного раунду. Українська навала на ворота суперника не врятувала. "Синьо-жовті" суто за спортивним принципом не кваліфікувалися на чемпіонат світу 2025, що відбудеться наступного року на Сейшельських островах.

Європейська кваліфікація ЧС-2025

1/8 фіналу. 9 жовтня

Франція – Україна 5:4

Голи: Варрел, 11, Госселін, 21, Брю, 28, Мезон, 32 (пен), Баскуаз, 37 – Листопад, 6 (пен), І. Левченко, 7, Пашко, 16, 32.

Згідно з форматом переможці 1/8 будуть розбиті на дві групи по чотири команди. Путівку на чемпіонат світу отримають по дві кращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, Україна на груповому етапі двічі перемогла Норвегію (8:2, 6:2) та поступилася Польщі (1:8).