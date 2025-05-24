Перемога на класі: збірна України впевнено здолала Грузію у Євролізі-2025

Чоловіча збірна України з пляжного футболу зіграла другий поєдинок у рамках першого етапу Євроліги-2025. В іспанському Кадісі "синьо-жовті" перемогли збірну Грузії з рахунком 5:1.

Вже на першій секунді матчу Олександр Пославський "витягнув" м’яч з-під поперечки. Українці першу нагоду забити мали за дві хвилини – Потапов пробив головою – над поперечиною. Далі моменти від очевидного фаворита матчу йшли один за одним, хоча й грузини час від часу створювали напругу біля українських воріт.

Україна відкрила рахунок на 8-й хвилині. Іван Глуцький «обікрав» захисника, переграв воротаря і з гострого кута відправив м’яч у ворота – 1:0! У наступній атаці грузини ледь не відновили паритет: Олександр Пославський відбив удар з льоту, м’яч застряг у піску і за лінію не закотився.

Початок другого тайму видався більш спокійним. Лише в середині 12-хвилинки українці створили реальну нагоду збільшити перевагу – Махарадзе відбив потужний удар, але Комар на добиванні не зорієнтувався. На 8-й хвилині періоду синьо-жовті таки пішли у відрив. Олег Зборовський «відтер» від м’яча захисника і спокійно, на класі, перекинув голкіпера – 2:0! А невдовзі стався і третій гол. Після затяжної атаки Олександр Самойленко опинився навпроти воріт, розвернувся і низом відправив м’яч у сітку – 3:0!

На четвертій хвилині заключного періоду каркас українських воріт струсонуло після штрафного удару. А в середині тайму хлопці Миколи Костенка організували й четвертий гол – Войток бив у падінні через себе, Зборовський чатував на дальній стійці й переправив м’яч у ворота.

За хвилину до завершення поєдинку грузини "розмочили" рахунок. Андрій Неруш не впорався з дальньою «бісіклетою» – зашкодив традиційний піщаний рикошет. Але за 30 секунд до фінальної сирени такий же пляжно-футбольний трюк вдався Максиму Войтку – після його дальнього удару в падінні через себе рахунок став 5:1!

У відносно економ-режимі збірна України здобула заплановану перемогу у відборі Євроліги.

Євроліга-2025. Перший етап. Груповий раунд

Кадіс. Іспанія

Україна – Грузія 5:1

Нагадаємо, в першому матчі турніру Україна здобула вольову перемогу над Німеччиною – 3:2. А Грузія напередодні поступилася Іспанії з рахунком 3:15.

Переможця групи визначить матч проти іспанців, який відбудеться в неділю, 25 травня, початок о 21:00 за київським часом. Трансляція – на каналі Sport1.