Збірна України перемогла Бельгію у матчі за 5-8 місця Beach Soccer League 2026
УАФ
У суботу, 1 серпня, чоловіча збірна України з пляжного футболу провела матч плейоф за 5-8 місця Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, у якому обіграла Бельгію.
Зустріч завершилася з рахунком 4:1.
Голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Дмитро Войтенко, Олег Щитник, Олег Будзько та Олександр Залозний.
У матчі за п'яте місце збірна України 2 серпня зіграє із Казахстаном.
Euro Beach Soccer League 2026
Дивізіон А. матч за 5-8 місця
Україна – Бельгія 4:1
Нагадаємо, на груповому етапі турніру підопічні Андрія Євдокимова здобули перемогу над Естонію, а потім програла Німеччині та Данії.