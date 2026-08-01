Збірна України перемогла Бельгію у матчі за 5-8 місця Beach Soccer League 2026

У суботу, 1 серпня, чоловіча збірна України з пляжного футболу провела матч плейоф за 5-8 місця Euro Beach Soccer League 2026 у Дивізіоні А, у якому обіграла Бельгію.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Дмитро Войтенко, Олег Щитник, Олег Будзько та Олександр Залозний.

У матчі за п'яте місце збірна України 2 серпня зіграє із Казахстаном.

Euro Beach Soccer League 2026

Дивізіон А. матч за 5-8 місця

Україна – Бельгія 4:1

Нагадаємо, на груповому етапі турніру підопічні Андрія Євдокимова здобули перемогу над Естонію, а потім програла Німеччині та Данії.