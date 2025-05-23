Збірна України здобула вольову перемогу над Німеччиною в Євролізі

Чоловіча збірна України з пляжного футболу матчем проти команди Німеччини розпочала виступ на першому етапі Євроліги, що відбувається в іспанському Кадісі. "Синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 3:2.

Початок матчу для українців видався важким. Вже на першій хвилині німці відкрили рахунок. Після невдалої передачі на воротаря Антон Росс поклав нападника в пісок. Штрафний удар з близької відстані був майже як пенальті – 0:1.

Українці швидко перебрали ініціативу, атакували, але зрівняти рахунок не вдавалося. Олександр Самойленко взяв на себе ініціативу, однак пробив у стійку. А на останніх секундах стартового тайму німецький голкіпер відбив дальній постріл українського воротаря.

На початку другого періоду Андрій Потапов добивав м’яч у ворота в падінні через себе, але голкіпер зреагував.

Самойленко заробив штрафний з такої ж точки, з якої українці й пропустили, але воротаря не переграв. У наступній атаці українці знову пропустили. Андрій Неруш не зреагував на "бісіклету" – 0:2.

За кілька хвилин Антон Росс заробив пенальті, але ударом з "позначки" влучив у стійку, хоча й воротар ліг в інший кут. У кількох наступних атаках "Бундестім" могла забивати ще кілька м’ячів. В одному з епізодів ворота прикрив захисник, в іншому – врятував Неруш після чергової "бісіклети". Хоча й українці мали кілька класних нагод відігратися.

На початку третьої 12-хвилинки українці знову мали нагоду забити зі штрафного – Іван Глуцький не влучив у ворота. Але слалом Самойленка допоміг відкрити лік забитим м’ячам у матчі. Прибрав захисника, вийшов віч-на-віч з голкіпером і влучно пробив – 1:2. "Бісіклета" Зборовського – поруч зі стійкою, удар Неруша – в поперечку. Нереалізація нагод була найбільшою проблемою команди Миколи Костенка у цьому поєдинку.

І лише після штрафного удару Максима Войтка вдалося нарешті зрівняти рахунок – 2:2. А за кілька хвилин до завершення основного часу – нарешті бажані 3:2! Олег Зборовський після передачі Росса боковими ножицями відправив м’яч у ворота. Відстояти так важко здобуту перевагу ще треба було – Росс отримав вилучення за другу жовту картку. Але таки встояли!

Євроліга-2025. Перший етап

Кадіс. Іспанія

Україна – Німеччина 3:2

Зазначимо, що у групі з українцями також виступають збірні Іспанії та Грузії.

Наступний поєдинок на турнірі українці зіграють проти грузинів у суботу, 24 травня. Початок о 14:30 за київським часом. Матч проти Іспанії відбудеться в неділю, 25 травня, о 21:00. Трансляція ігор доступна на телеканалі Sport1.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України в межах першого етапу Євроліги поступилася команді Іспанії з рахунком 2:4.