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Українки розпочали Суперфінал Євроліги з перемоги над Швейцарією

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 16:44
Українки розпочали Суперфінал Євроліги з перемоги над Швейцарією
Федерація пляжного футболу України

Жіноча збірна України з пляжного футболу успішно стартувала в Суперфіналі Євроліги-2026 з пляжного футболу, який проходить у італійському Віареджо.

В своєму стартовому матчі на турнірі українки перемогли збірну Швейцарії з рахунком 4:2. Дубль оформила Юлія Костюк, ще по одному один гол на рахунку Маргарити Юрасової та Анастасія Кліпаченко.

Євроліга-2026, Суперфінал
1 тур, 9 вересня

Швейцарія – Україна – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голи: 0:1 – 11 Костюк, 0:2 – 18 Костюк, 0:3 – 33 Юрасова, 1:3 – 35 Айзенеггер, 1:4 – 36 Кліпаченко, 2:4 – 38 Шенк.

Свій другий матч на турнірі збірна України проведе в четвер, 10 вересня, проти збірної Португалії. Загалом у жіночому Суперфіналі беруть участь шість збірних (дві групи-тріо), по дві найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу.

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