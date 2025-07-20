Готується до прощального туру: ЛеБрон може оголосити про завершення кар'єри

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс найближчим часом може оголосити про завершення кар'єри після наступного сезону.

Із таким припущенням виступив журналіст Коллін Каухерд.

Все частіше люди в світі НБА почали говорити про те, що сезон-2025/26 стане останнім для "Короля". І Каухерд вважає, що цьому варто вірити.

"Люди навколо НБА вірять, що ЛеБрон оголосить, що це його останній сезон. І я вірю в це через дві причини. Перша, очевидно, Лейкерс відчувають, що Лука – це майбутнє. Друга, ЛеБрон занадто старий та занадто дорогий. Все, що пов'язане з ЛеБроном, працює на короткий строк. Ніхто зараз так не робить, коли знає, що робить. Тож ЛеБрон просто став останньою жертвою нової колективної угоди. І це не його провина, він Топ-10 чи Топ-12 гравець НБА будь-якого вечора, він чудово грає. Але зараз його складно підписати. Він старий дорогий хлопець. Звісно, він підпише угоду на 4-5 років, але вам не варто цього робити. Я вірю, що у ЛеБрона на столі лежить варіант оголосити: "Так, час настав", – сказав Каухерд.

Is 2025 the last dance for LeBron James? @colincowherd pic.twitter.com/7wqmJdZYFN — Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) July 18, 2025

Нагадаємо, що останнім часом було багато новин про те, що відносини між ЛеБроном Джеймсом та Лейкерс зіпсувалися. Йому не запропонували новий довгостроковий контракт, через що вні був змушений активувати опцію гравця на наступний сезон.

Із ним не говорили щодо обміну Ентоні Девіса на Луку Дончича, а також не попередили про продаж франшизи Марку Волтеру за рекордні для світового спорту 10 мільярдів доларів.

Раніше ЛеБрон відмовився коментувати своє майбутнє у складі Лос-Анджелес Лейкерс.