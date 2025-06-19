Продаж Лос-Анджелес Лейкерс стане рекордним для світового спорту

Майбутній продаж франшизи Лос-Анджелес Лейкерс родиною Басс встановить новий рекорд для світового спорту.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на сьогодні, 19 червня, родина Басс, яка є мажоритарним власником "озерників", домовилася про продаж контрольного пакету акцій за 10 мільярдів доларів. Це буде найдорожча угода з продажу спортивною франшизи в історії.

ЛАЛ перевершать вартість продажу свого головного суперника в НБА в особі Бостон Селтікс, яких у березні цього року продали за 6,1 мільярда.

Також зазначається, що родина Басс збереже за собою трохи більше 15% акцій клубу. Джіні Басс залишиться президентом Лейкерс і продовжить керувати командою "щонайменше кілька років".

Легенди Лейкерс, такі як Меджик Джонсон, в основному підтримали цю угоду, закликавши фанатів готуватися до кращих часів.

Лос-Анджелес Лейкерс перебувають під контролем родини Басс вже 46 років, що є найдовшим терміном володіння серед усіх нинішніх франшиз НБА.

Нагадаємо, що в НБА вже відбулися трейди, один з яких організував фіналіст фінальної серії.