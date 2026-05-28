Київ-Баскет повернув з Іспанії ексгравця молодіжної збірної України

Віцечемпіон Суперліги та володар Кубку України Київ-Баскет оголосив про підписання форварда Андрія Бутка.

Про це повідомляє пресслужба киян.

20-річний Бутко, який має зріст 1,96 м, став першим новачком Київ-Баскета на сезон-2026/27.

Торік Бутко виступав за молодіжну збірну України на Євробаскеті U-20, де в середньому за 15,2 хвилин набирав 3,9 очка, робив 1,6 підбирання, 0,6 передачі та 1,0 перехоплення. Діями "синьо-жовтих" керував Валерій Плеханов – новий головний тренер Київ-Баскета.

У минулому сезоні Бутко грав за Spanish Basketball Academy, яка представляє третій за силою дивізіон Іспанії. Андрій взяв участь у 10 матчах, де грав у середньому 4,2 хвилини, набираючи 0,7 очка, 0,2 підбирання та 0,1 передачі. Команда українця посіла четверте місце в регулярному чемпіонаті та дійшла до півфіналу плейоф.

Раніше повідомлялося, що БК Запоріжжя продовжив контракт із захисником Олександром Петренком.