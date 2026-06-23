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Харківські Соколи підписали центрового Київ-Баскета

Олексій Мурзак — 23 червня 2026, 14:14
Харківські Соколи підписали центрового Київ-Баскета
Максим Сандул
БК Харківські Соколи

Харківські Соколи підписали центрового Київ-Баскета Максима Сандула.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

У минулому сезоні Сандул в 28 матчах у складі столтичного клубу набирав 5.3 очка, 8.7 підбирання, 2.1 передачі та 1.1 блок-шота (РЕ 13.0).

Маючи в середньому 8.7 підбирань за матч, він став другим у боротьбі на щитах серед усіх виконавців елітного дивізіону у минулому сезоні.

Загалом же за свою кар'єру Максим виконав 2926 підбирань з якими він посідає друге місце в історичному рейтингу Суперліги, поступаючись лише Станіславу Тимофеєнку з Дніпра, у якого 3224 підбирань.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником.

Київ-Баскет Сандул Харківські Соколи

Харківські Соколи

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