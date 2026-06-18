Харківські Соколи підписали контракт з капітаном Київ-Баскета

Харківські Соколи оголосили про підписання захисника Київ-Баскета Дениса Клевзуника.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У новому клубі баскетболіст гратиме під 12-м номером.

Будучи капітаном столичного колективу у минулому сезоні, Денис Клевзуник зробив вагомий внесок в тріумф команди у Фіналі чотирьох Кубку України та здобутті срібних нагород Суперліги-2025/2026.

З показниками 14.7 очок, 6.5 підбирань та 1.8 результативні передачі за матч у середньому, Денис є одним із найкращих в елітному дивізіоні за поєднанням результативності та роботи на підбираннях, та входить до десятки найефективніших гравців минулого сезону Суперліги.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про призначення наставника Київ-Баскета Дмитра Забірченка на посаду головного тренера.