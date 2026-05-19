Київ-Баскет оголосив про призначення Плеханова новим головним тренером

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 19:11
Колишній головний тренер Харківських Соколів Валерій Плеханов очолив Київ-Баскет.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

На цій посаді він змінив Дмитра Забірченка, який в свою чергу став головним тренером Харківських Соколів.

"Фахівець із великим досвідом, багаторічний асистент головного тренера національної збірної України, головний тренер молодіжних збірних України протягом багатьох років поведе нашу команду до нових перемог у новому сезоні", – йдеться у повідомленні команди.

Регулярний сезон під керівництвом Плеханова Харківські Соколи завершили на другій позиції. У плейоф клманда дійшла до півфіналу, де зазнала поразки від Київ-Баскета, а в "бронзовій" серії поступилися БК Рівне.

