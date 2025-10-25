Гра з руками під столом: спортсмени, які загубили кар’єру через тоталізатор

Б’юсь об заклад, що хоча б раз у житті ви теж бились об заклад. Азарт живе в кожному з нас – особливо в тих, хто дихає спортом або має до нього бодай найменший стосунок.

Здавалося б, коли твій річний дохід обчислюється сотнями тисяч, а то й мільйонами доларів, то навіщо шукати сумнівні способи заробітку? Та як устояти перед спокусою легкої наживи – особливо якщо можеш вплинути на результат особисто?

"Чемпіон" пригадає спортсменів, які не змогли втримати азарт у межах дозволеного та грали на тоталізаторі – навіть тоді, коли самі виходили на майданчик, футбольне поле і навіть до столу для гри в снукер.

Світ баскетболу в шоці

НБА – це ціла імперія. Ліга, що будувала свій бренд десятиліттями, де більшість гравців заробляють понад мільйон доларів на рік. Культ професіоналізму, яскравості та фанатів у кожному куточку планети.

Епоха хуліганів та вуличних гангстерів залишилась у минулому – керівництво давно навело лад: запровадило дрес-код, контролює поведінку та публічні заяви баскетболістів. Гравців виховують у дусі "позитивних хлопців". Хіба що Джа Морент час від часу намагається порушити цю ідилію, але його статус поки не такий, щоб його тренд масово копіювали.

І раптом – грім серед ясного неба.

Спочатку затримують Террі Розіра. Не суперзірка, але гравець із солідним контрактом – понад 20 мільйонів доларів за сезон. Останніми роками він, щоправда, помітно деградував, але все одно залишався впізнаваним ім'ям.

Тепер його звинувачують у навмисному впливі на результати під час матчів. У мережі вже розлітаються нарізки його дивних ігрових моментів – помилок аж занадто багато, навіть як для нього.

Terry Rozier guilty as hell 😭😭😭



pic.twitter.com/tMmqJanphd — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 23, 2025

Підозри спалахнули після матчу Шарлотт – Новий Орлеан 23 березня 2023 року. Букмекери в кількох штатах помітили підозрілу активність – раптовий сплеск ставок на "менше" щодо очок, підбирань і передач Розіра. Це змусило контори закрити прийом ставок на нього. І як на замовлення – у тій грі Террі відіграв лише 10 хвилин, після чого залишив паркет, посилаючись на травму ноги.

Але це були лише квіточки.

За кілька годин ФБР заарештовує Чонсі Біллапса. Його тренерська кар’єра скромна – 117 перемог проти 211 поразок. Але як гравець він був справжньою легендою: чемпіон, MVP фіналу, п’ятиразовий учасник Матчу зірок.

Арешт відбувся в Орегоні – в межах окремого, але пов’язаного розслідування щодо незаконних азартних ігор. Слідство дійшло до нелегальних покерних клубів, а далі – до мафії. Загалом було затримано понад 30 осіб.

Chauncey Billups leaving the courthouse in Portland, Oregon 👀



He was arrested early Thursday morning as part of a federal investigation into illegal gambling activities. pic.twitter.com/OGjRNmeHyG — The Athletic (@TheAthletic) October 23, 2025

Серед імен, які спливли у справі, – ще один знайомий баскетбольний персонаж: Деймон Джонс, колишній гравець і тренер Клівленда, людина, яка добре товаришує із самим Леброном Джеймсом.

Чи траплялося щось подібне раніше?

Так. І зовсім нещодавно.

Влітку захисник Детройта Малік Бізлі опинився під федеральним розслідуванням Східного округу Нью-Йорка. Його підозрювали в тому, що він ставив на матчі за власної участі.

Втім, адвокати гравця повідомили, що після переговорів із прокуратурою їх поінформували: Бізлі більше не розглядається як ціль розслідування. Після цього його звільнили від підозр.

Malik Beasley watching Terry Rozier and Chauncey Billups get arrested by the FBI this morning pic.twitter.com/1KHbjqE2wk — Jalen (@JayCraze23) October 23, 2025

А от Джонтей Портер такої поблажки не отримав. Навесні 2024 року його довічно дискваліфікували з НБА за участь у схемі ставок на власні ігри. У суді Портер визнав провину – зізнався, що свідомо маніпулював своїми статистичними показниками у двох матчах сезону 2023/24.

Jontay Porter tried to miss badly and was shook when it banked in 😭😭😭 pic.twitter.com/GCyMqV5J4v — BrickCenter (@BrickCenter_) June 5, 2024

Не лише гравці: темна сторона суддівства

Коли говоримо про ставки у спорті, уявляємо гравців, що піддаються азарту. Але історія знає й більш зловісні випадки – коли під ударом опиняється сам символ чесності на майданчику: суддя.

У середині 2000-х Тім Донагі став найвідомішим рефері-скандалістом в історії НБА. Його історія – це справжній трилер у стилі "Великої гри". Донагі судив понад 770 матчів, зокрема й плейоф, мав бездоганну репутацію. Але в 2007 році ФБР викрило, що він ставив гроші на матчі, які сам же й судив, і навіть впливав на перебіг гри, щоб ставки "зійшлися".

Схема виглядала просто: Донагі передавав своїм знайомим інформацію про те, як судитиме той чи інший матч, які команди "отримають" більше фолів, або хто з гравців може швидко сісти на лаву через порушення. Далі – справа техніки людини зі свистком. Ставки робилися на тотали, фори, кількість штрафних – і все сходилося майже ідеально.

ФБР розкрило його через підозрілу активність на ринку ставок. За оцінками агентів, Донагі заробив десятки тисяч доларів, поки не потрапив під мікроскоп. Він визнав провину, отримав 15 місяців в’язниці та був назавжди виключений з асоціації.

Його справа змусила НБА переписати власну політику прозорості – запровадили систему моніторингу ставок, а дії суддів аналізують незалежні експерти.

Цікаво, що після скандалу Донагі з’являвся у ЗМІ, заявляючи, що не він один "грав у цю гру", і натякав – система в НБА тоді була куди гнилішою, ніж здається. Особливо він "педалював" тему фіналу НБА-2006, коли гравці Далласа отримували куди більше свистків у свій бік, аніж гравці Маямі. Та всі його слова залишилися лише словами.

Хоча офіційно більше таких випадків не підтверджували, підозри час від часу знову спливають, особливо після дивних рішень у вирішальних матчах.

Наприклад, у плейоф сезону-2024/25 уболівальники Детройта шукали такий слід під час одного матчу з Нью-Йорком.

Футбол: ставки, змови і продажні матчі

Світ футболу не кращий. Якщо в НБА це радше виняток, то у футболі договірні матчі – це майже окрема епідемія.

В Україні цей вірус вразив навіть УПЛ. Один із найгучніших скандалів – Карпати – Металіст (сезон-2007/08). Харків’яни тоді перемогли львів’ян 4:0, але через рік стався скандал: стало відомо, що матч був договірним. Гравці львівського клубу отримали по $10 000, щоб "здати" гру. Відео з визнаннями потрапило до рук журналістів, потім – до ФФУ (нині УАФ – прим.).

Покарання? Металіст на певний час позбавили бронзових медалей, Карпати – оштрафували.

Скандал став першою публічною демонстрацією того, що в українському футболі ставки – не жарти, а бізнес.

Та найстрашніше відбувається нижче – у Першій та Другій лігах, де зарплати мізерні, а спокуса велика. У 2018 році поліція викрила масштабну мережу договірних матчів: понад 30 клубів і сотні гравців брали участь у схемах, отримуючи гроші за потрібний результат. Ставки робилися через азійські букмекерські контори, а організатори отримували прибутки в сотні тисяч доларів.

ФФУ тоді обіцяла "очистити футбол", але через кілька років все повторилося – нові імена, ті самі методи.

Відсторонення від гри через підозри отримували не лише ноунейми, при всій повазі до футболістів Першої та Другої ліги, а й, наприклад, Олександр Севідов, досвідчений тренер низки клубів УПЛ.

Нещодавно "Чемпіон" дізнавався у голови Комітету етики і чесної гри Андрія Давиденка, як зараз відбуваються справи в Україні зі ставками від професійний гравців.

"З нашим приходом дуже рідко. Є група осіб, в Україні їх не так багато, які мають доступ до чорного азійського ринку ставок. І ці особи знають мене ще з минулої роботи, коли я працював у поліції. Я до кожного з них приходив з обшуками. І коли я прийшов у футбол, то вони зрозуміли, що їм тут не вийде працювати".

Не лише Україна

Звичайно, чим слабкіша ліга, чим менші її доходи (як клубів, так і гравців), тим більша вірогідність "сценарних" зустрічей.

У більшості випадків, арбітра просто купували задля потрібного результату, а не додаткового виграшу в букмекерській конторі. Світ футболу бачив і Кальчополі, і відсторонення Фенербахче. Та що там, заради "прекрасного" суддівства пропонували навіть якісні шуби.

Але то справи президентів команди чи всього (більшості) керівництва. Але й гравці не святі, щоправда, мають іншу слабкість.

У 2023-2024 роках Сандро Тоналі (тоді гравець Ньюкасла) отримав 10-місячну дискваліфікацію за ставки на матчі Мілана, в якому він сам виступав. У той момент під підозрою були й Ніколо Фаджолі (Фіорентина) та Ніколо Дзаньйоло (Інтер).

Саме Фаджолі "здав" інших. Коли півзахисник почав співпрацювати зі слідством, він заявив, що до ставок його пристрастив інший футболіст збірної Італії, яким виявився Сандро Тоналі. Це сталося під час тренувального табору збірної Італії серед юнаків до 21 року. У перерві одного з матчів Ніколо запитав, що робить Сандро, і той сказав, що ставить без слідів. Тоналі заперечував цей факт, проте зізнався, що в принципі робив ставки, зокрема, на власні матчі.

Фаджолі отримав дискваліфікацію на 7 місяців, а також був направлений на курс лікування від лудоманії.

60 bets were placed on Paqueta getting a yellow card all of them were traced to a place in brazil called Paqueta Island pic.twitter.com/nd7ey5COSW — The Upshot podcast (@UpshotTowers) February 17, 2025

Ще одна зірка АПЛ гравець Вест Гема Лукас Пакета теж опинився під слідством – він нібито навмисно отримував жовті картки, щоб "зійшлися" результати на азійських біржах.

Джоуї Бартон. Легенда Манчестер Сіті до "нових багатих часів". Хавбек і скандали завжди ходили поруч. Головний брутал АПЛ 2000-х. Людина, яка могла побити не лише суперника, а й одноклубника, відвідувача бару, свою дружину.

Звичайно, такий хуліган мав бути хуліганом в усьому.

За десять років, з 2006-го по 2016-й він поставив гроші на 1260 подій, у 42-х випадках учасником цих подій була команда, за яку він на той момент виступав. Більше того, 15 разів він ставив на поразку своєї команди.

Сам Бартон не вважав, що займався чимось протизаконним. Він вважав, що в цьому немає нічого поганого, якщо це контролювати. Утім, це не врятувало його від дискваліфікації на 18 місяців. Потім її скоротили до 13, але у 34 роки Бартон не зумів повернутися на гідний рівень після такої паузи.

Найкумедніший випадок зі ставками стався з британським нападником Даніелем Старріджем. Футбольна асоціація Англії звинуватила гравця у тому, що він ставив на власний трансфер. У 2018 році Старрідж, виступаючи за Ліверпуль, повідомив своїм родичами, що його найближчим часом продадуть в італійський Інтер. Слідство довело, що брат нападника поставив на цю подію 11,5 тисяч євро.

Бували випадки й в інших лігах Європи, Латинської Америки, а особливо Азії та Африки. Азарт не знає меж – ні географічних, ні моральних. Від українських стадіонів до полів АПЛ, від рефері до капітанів збірних – бажання "обіграти систему" щоразу перемагає здоровий глузд.

Снукер і темна сторона зеленого сукна: як ставки зруйнували великі кар’єри

Снукер завжди асоціювався з джентльменством. Це спорт, де цінується не лише майстерність, а й самоконтроль, витримка, психологічна стабільність. Але навіть у цьому світі тиші й концентрації не обійшлося без спокуси швидких грошей.

На початку 2000-х Стівен Лі вважався одним із найталановитіших англійських гравців. Його техніка, контроль битка, спокій під тиском – усе це робило його фаворитом уболівальників. Він піднімався до 5-го місця у світовому рейтингу, вигравав турніри, і здавалося, що лише час відділяє його від легенд рівня О’Саллівана чи Хіггінса.

Та в 2013 році світ снукеру отримав шокуючу новину – Стівена Лі визнали винним у маніпуляції результатами семи матчів. Розслідування довело, що він навмисно програвав окремі фрейми та матчі, а ставки на це робилися його друзями через букмекерів.

Докази виявилися залізними – телефонні з’єднання, збіги часу ставок і результатів, фінансові перекази. У 2013 році Лі отримав 12-річну дискваліфікацію, фактично – довічну, адже йому тоді було вже за 38.

Його історія стала прецедентом. Після неї Світова асоціація професійного більярду (WPBSA) посилила контроль за ставками, запровадила моніторинг рахунків і вимогу повідомляти про будь-які контакти з букмекерами. Але навіть це не зупинило нове покоління від спокуси.

Китайський спадок: Ян Біньтао і Чжао Сіньтун

У 2020-х снукер пережив справжній "китайський бум". У топ-турнірах дедалі частіше з’являлися молоді таланти з Китаю – дисципліновані, технічні, амбітні. Ян Біньтао навіть став чемпіоном Masters 2021 – це було сенсацією, його вважали майбутнім світовим №1. Поруч із ним йшов Чжао Сіньтун, якого називали "новим Ронні О’Салліваном" за його атакувальний стиль і швидкість мислення.

KABOOOOOOM!!!



Las sanciones a los jugadores chinos por las apuestas:



DE POR VIDA

Liang Wenbo

Li Hang



5 AÑOS

Lu Ning

Yan Bingtao

Chen Zifan



2 AÑOS 11 MESES

Zhang Jiankang



2 AÑOS 8 MESES

Bai Langning



2 AÑOS 4 MESES

Zhao Jianbo



2 AÑOS

Chang Bingyu



1 AÑO 8 MESES

Zhao Xintong pic.twitter.com/cneeHQD1jD — SwinxySports (@SwinxySports) June 6, 2023

Але в 2023 році ця китайська казка закінчилася грандіозним скандалом. WPBSA оголосила про розслідування найбільшої у своїй історії справи про договірні матчі.

Було звинувачено 10 китайських гравців, серед них – Біньтао та Сіньтун. Їх підозрювали в тому, що вони навмисно здавали фрейми, маніпулювали рахунками та отримували гроші за фіксовані результати.

Після багатомісячного слідства все підтвердилось. – Ян Біньтао отримав 5-річну дискваліфікацію, – Чжао Сіньтун – 1 рік і 8 місяців, бо визнав провину та співпрацював зі слідством.

Реакція була болісною: світ снукеру, який так довго намагався вибудувати репутацію чистого, інтелігентного спорту, знову опинився під тінню тоталізатора.

Коли вибухнув китайський скандал, слово взяв Ронні О’Салліван – головна легенда снукеру, семиразовий чемпіон світу, символ чистої гри. Його реакція була емоційною, навіть жорсткою.

"Ми втратили частину душі цього спорту. Молоді хлопці бачать легкі гроші, але не розуміють, що це дорога в нікуди"

О’Салліван завжди був прямолінійним. Він неодноразово говорив, що снукер ризикує перетворитися на "ринок ставок", якщо керівництво не буде діяти жорстко. Після скандалу з китайцями він навіть пропонував тимчасово зменшити кількість турнірів і "очистити систему", щоб дати сигнал: довіра важливіша за рейтинг чи прибуток.

Його слова викликали хвилю підтримки серед ветеранів, але молоде покоління поставилось до цього з холодом.

Адреналін поза спортивною подією

Напевно, немає жодного виду спорту, де б не було скандалів. Легенда МЛБ Піт Роуз після яскравої кар'єри розпочав тренерську. Вона була не тривалою – у 1989 році його спіймали на ставках. Як виявилося, таким він грішив і будучи бейсболістом. Вирок – довічна дискваліфікація.

Бейсбол також дуже популярний і в Японії. Перспективний сумоїст Кейдзі Котоміцукі, який мав ранг Озекі, користувався своїми зв'язками в Якудзі і також ставив на фіксовані результати. У нього забрали всі досягнення і позбавили пенсії.

Звичайно, бували випадки в хокеї, американському футболі. Своїми ставками часто хвалиться Флойд Мейвезер чи репер Дрейк, який активно слідкує за світовим спортом. Проте, вони роблять це відкрито і навряд чи мають вплив на події матчу. Недаремно, Дрейк вважається талісманом – став навпаки його рішенню і будеш у виграші.