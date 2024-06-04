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Пакета може отримати довічну дискваліфікацію через ставки

Владислав Уткін — 4 червня, 21:26
Пакета може отримати довічну дискваліфікацію через ставки

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може отримати довічну дискваліфікацію через причетність до порушення правил ставок.

Про це повідомляє видання The Sun.

За інформацією джерела, Футбольна асоціація Англії висунула рекомендацію про покарання Пакети в разі визнання його винним.

Порушення пов'язані з чотирма жовтими картками, які плеймейкер Вест Гема отримав під час матчів Англійської Прем'єр-ліги. Його звинуватили в умисному отриманні попереджень і ставок саме на цю подію.

Нагадаємо, раніше ФАА відкрила справу проти півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі через ставки на спортивні події. Йому загрожує ще одна дискваліфікація.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Пакета

Пакета

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