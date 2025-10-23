Ще один підозрюваний: поліція заарештувала гравця Маямі Хіт

Захисник Маямі Хіт Террі Розір був заарештований в межах розслідування ФБР щодо ставок на спорт.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, арешт 31-річного американця відбувся сьогодні вранці, 23 жовтня, в готелі в Орландо, де зупинилася команда, після того, як Хіт програли Меджик (121:125) у першому матчі нового регулярного сезону НБА. Розір не брав участі у цій грі за рішенням головного тренера Еріка Споельстри.

Повідомляється, що східний округ Нью-Йорка та директор ФБР Каш Патель проведуть пресконференцію цього ж дня, щоб оголосити про арешти в межах розслідування.

Нагадаємо, що Террі Розіра підозрюють в участі у ставках на матчі, у яких він грав. Букмекерські контори в декількох штатах помітили підозрілий інтерес до ставок на статистику гравця перед матчем між Шарлотт і Новим Орлеаном 23 березня 2023 року.

Несподіваний сплеск ставок надійшов на нижню межу очок, підбирань і передач Розіра, що змусило букмекерські контори призупинити прийом ставок на нього. Террі провів на майданчику у тій грі лише 10 хвилин, після чого покинув паркет, посилаючись на травму ноги.

Цікаво, що адвокат баскетболіста Джим Трасті раніше заявляв, що його клієнт неодноразово зустрічався з представниками НБА та ФБР у 2023 році і що попереднє розслідування встановило, що він не вчинив нічого протиправного.

Ця справа пов'язана зі скандалом навколо ставок, в якому фігурує колишній центровий Торонто Рапторс Джонтей Портер. Навесні 2024 року він був довічно дискваліфікований в НБА за участь у схемі азартних ігор, пов'язаній зі ставками на гравців. Портер визнав себе винним у змові і зізнався в суді, що маніпулював своїми результатами у двох іграх сезону-2023/24. Він очікує на винесення вироку в грудні.

Раніше стало відомо, що НБА почала власне розслідування щодо колишнього гравця Детройта Маліка Бізлі, який більше не перебуває під наглядом ФБР у цій же справі.