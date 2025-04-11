Ряд зірок футболу підозрюють в участі в нелегальних азартних іграх
Скандал щодо участі зіркових футболістів у нелегальних азартних іграх отримав новий виток.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
За їхньою інформацією, наразі прокуратура Мілана веде розслідування щодо участі 11 нинішніх та колишніх гравців Серії А у нелегальних онлайн-іграх у покер у період з грудня 2021 до жовтня 2023 року.
Серед них – два чемпіони світу в складі збірної Аргентини, Леандро Паредес (Рома) і Анхель Ді Марія (Бенфіка), а також Алессандро Флоренці (Мілан), Ніколо Дзаньоло (Фіорентина), Вестон Маккенні (Ювентус), Рауль Белланова (Аталанта), Самуеле Річчі (Торіно), Маттіа Перін (Ювентус), Крістіан Буонаюто (Падова), Маттео Канчелльєрі (Парма), Жуніор Фірпо (Лідс).
Також у скандалі фігурує італійський тенісист Маттео Джіганте, який вчора, 10 квітня, програв Василеві Сачку на турнірі в Монці.
Нагадаємо, у 2023 році в результаті аналогічного розслідування дискваліфікації отримали півзахисника Ніколо Фаджолі та Сандро Тоналі.