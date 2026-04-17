Переможниця Вімблдона-2023 може отримати дискваліфікацію за порушення Антидопінгової програми

Чемпіонка Вімблдона-2023 чешка Маркета Вондроушова в грудні минулого року відмовилася проходити допінг-тест через те, що допінг-офіцерка WADA нібито прийшла до неї не в заздалегідь зазначений проміжок часу. Тепер тенісистці загрожує дискваліфікація за порушення Антидопінгової програми.

Про це повідомляє iSport.cz.

Вондроушова розповіла про події того вечора наступне.

"Дуже стресово, коли хтось хоче проникнути у вашу оселю, а ви не знаєте, хто це, ви її не знаєте. Ви просто бачите, що перед будинком стоїть незнайомка. Вона сказала, що ITF проводить допінг-контроль і що я маю впустити її. Я її не знала, вона не спитала у мене посвідчення особи, і своє теж не показала. Навіть жодних документів, які б підтверджували її право проводити допінг-контроль, вона не пред'явила. У той момент я подумала, що будь-хто, хто стоїть біля моїх дверей, може таке сказати".

Зазначимо, що у грудні Маркета надавала іншу інформацію. Тоді вона заявила, що допінг-офіцерка прийшла до неї поза зазначеним вікном часу.

Слухання справи відбудеться у Лондоні найближчими місяцями перед незалежним трибуналом, створеним незалежною організацією Sport Resolutions. Трибунал заслухає аргументи ITIA (Міжнародного агентства з питань чесності в тенісі) та захисту тенісистки, оцінить докази та винесе рішення щодо вини та покарання.

Термін можливої дискваліфікації за порушення Антидопінгової програми складає до 4 років.

