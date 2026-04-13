Україна не вийде на матч проти Росії та може бути дискваліфікована

Екскапітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра, який зараз є представником Федерації водного поло України, в коментарі для кореспондента "Чемпіона" розповів, що "синьо-жовті" точно не вийдуть на гру проти росіян у межах Кубку світу.

За його словами, через таке рішення Федерація водного поло може бути покарана.

– Невідомі наслідки, якщо ми не вийдемо на гру. Ми точно не вийдемо на матч, але зараз боремося з міжнародною федерацією, щоб нас не дискваліфікували від майбутніх змагань, у тому числі й юнацьких, щоб і діти могли їздити.

Ми боремося за те, щоб наші дії щодо сьогоднішньої гри не були покарані, адже регламент змагань не дозволяє такого – неявки команди на гру. За це ми маємо бути покарані.

– Чим ризикує збірна України: дискваліфікацією чи чимось іншим?

– Там збирається оргкомітет, дисциплінарний комітет, і ухвалює рішення. Воно може бути різним: дискваліфікація нашої команди, дискваліфікація федерації на рік-два. Є широкий спектр покарань. Напевно, сьогодні ввечері будемо знати, що вони вирішать. Наразі не знаю, чого очікувати.

– А коли було прийнято рішення, що ми не виходимо на матч із Росією?

– Ми прийняли його одразу: якщо з ними зійдемося, то грати не будемо.

– Тобто вчора був написаний лист у міжнародну федерацію, а вони відтоді не відповіли?

– Ні, відповіли, що ми маємо виходити на гру, судді вже призначені, і що скасовувати поєдинок ніхто не буде. Ми знову написали: "Ми не будемо виходити. Це суперечить принципам нашої країни".

– А може бути таке, що санкцій проти вас не введуть?

– Я в цьому сумніваюся. Міжнародна федерація йде на контакт із росіянами. Вони взагалі допустили це (зустріч між Україною та РФ – прим.), тому мені здається, що нас покарають. Побачимо – ми сподіваємося на здоровий глузд.

Деталі: На Кубку світу з водного поло на Мальті збірні України та Росії мали зіграти в матчі за сьоме місце.

Поєдинок заплановано на сьогодні. Старт – 16:00 за київським часом.

Торік Міжнародна спортивна федерація World Aquatics допустила російських і білоруських вотерполістів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту перетиналися на Євро-2022 з футзалу. Сталося це 4 лютого. "Синьо-жовті" в драматичній грі поступилися з рахунком 2:3.

Максим Розенко, "Чемпіон".