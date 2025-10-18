Розслідування триває: Давиденко – про справу з підкупу арбітрів у ДЮФЛУ та роботу Комітету етики

Наприкінці серпня Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) відсторонив від футболу п'ятьох людей, причетних до неодноразового підкупу арбітрів у Дитячій юнацькій футбольній лізі України (ДЮФЛУ). Як виявилося, це було перше в історії покарання на такому рівні.

Чемпіон дізнався деталі справи у голови Комітету етики і чесної гри Андрія Давиденка. Також він розповів про нещодавній конфлікт на дитячому турнірі, в якому постраждала харківська команда, познайомив нас із обов'язками комітету та працівниками.

Склад комітету етики та чесної гри

Андрій Давиденко – колишній співробітник Департаменту кібер поліції Національної поліції України, має багаторічний досвід в організації боротьби з договірними матчами, очолював гучний резонанс 2018 року про розкриття злочинних схем договірних матчів.

Володимир Величко, заступник голови комітету – полковник національної поліції України, має багаторічний досвід в організації боротьби з договірними матчами.

Анастасія Біленко – працівник УАФ, має чотири вищі освіти з юриспруденції та психології, почесну грамоту Міністерства молоді та спорту за сприяння у боротьбі з маніпулюванням спортивними змаганнями, призначена на посаду секретаря комітету.

Володимир Звєров – відомий спортивний журналіст, який усю свою кар’єру бореться з договірними матчами в Україні.

Володимир Єзерський – ексгравець збірної України та багатьох українських клубів, футбольний тренер.

Андрій Некрутов – колишній співробітник Інтерполу, офіцер із питань доброчесності в настільному тенісі та кіберфутболі, розробник освітніх програм з доброчесності.

Валерій Озаренко – колишній співробітник букмекерської компанії, який фахово орієнтується в аномальних рухах коефіцієнтів.

Дмитро Борольов – працівник УАФ, юрист відділу дисциплінарної та регламентної роботи.

Дмитро Панько – начальник юридичного управління Міністерства Молоді та спорту України, заслужений юрист України, В.о. державного секретаря Міністерства молоді та спорту України.

– Коли надійшов сигнал про підкуп арбітрів ДЮФЛУ та скільки часу тривало розслідування?

– У нас постійно проводиться робота щодо арбітрів та спостерігачів арбітражу про те, що вони зобов'язані повідомляти про будь-які правопорушення, про які їм стає відомо під час виконання службових обов'язків. Про це ми читаємо відповідні лекції, 4 рази на рік, коли збираються арбітри на свій семінар. І ми постійно перед ними виступаємо, як комітет, і на цьому наголошуємо. Це наша превентивна діяльність, і вона дуже важлива.

Щодо цієї справи, один зі спостерігачів арбітражу помітив, як суддя отримує неправомірну вигоду і після матчу він повідомив про це комітету в письмовому вигляді. Це був минулий сезон ДЮФЛУ. Тоді почалося службове розслідування, ми викликали дуже багато арбітрів, тренерів, їх всіх опитували. Деяких, щодо яких у нас були сумніви, ми відправляли на поліграф, щоб підтвердити інформацію або спростувати.

Розслідування тривало довго, бо люди не хотіли співпрацювати. В основному їм телефонувала Анастасія Біленко (секретар комітету – прим.). І коли вони чули жіночий голос, то дуже цікаво починали себе вести. Але коли ми вже описуємо висновки та передаємо до КДК, що ухвалює рішення, то вони розуміють, що потрібно було співпрацювати більш професійно і серйозно.

Не всі йшли на співпрацю одразу, тому розслідування затягнулося.

– Можете сказати конкретніше, коли саме надійшло повідомлення про підкуп арбітра?

– Саме повідомлення було в середині сезону, але це була системна історія, яка, як потім ми з'ясували, тривала роками. Тому що роками цим ніхто не займався і не було системи повідомлення про такі справи. Умовно кажучи, інші могли це бачити, але не працювала система оповіщення, яка зараз працює в УАФ, коли всі учасники процесу проінформовані про систему дій в таких випадках і розуміють наслідки, якщо мовчатимуть.

– Розкажіть, чому різні люди отримали різні покарання?

Ісаков Кирило (арбітр) – 5 років відсторонення, з яких 2 умовно та 1 рік випробувального терміну

Руслан Барабанов (арбітр) – 5 років відсторонення, з яких 2 умовно та 1 рік випробувального терміну

Артем Трушкін (тренер Молодь U-16 Полтава) – 3 роки відсторонення, з яких 1 рік умовно та 1 рік випробувального терміну

Ігор Артеменко (тренер СДЮСШОР Миколаїв U-16) – 2 роки відсторонення, з яких 1 рік умовно та 1 рік випробувального

Максим Поліщук (арбітр) – 1 рік умовно з випробувальним терміном 1 рік

– У тренерів більш менш однакові покарання. В одного трошки менше, оскільки в нього була спроба підкупу, а не сам підкуп. Хоч це і прирівнюють до самого підкупу, але оскільки коштів арбітру не було передано, то в нього трішки менше покарання. У суддів однакові покарання. А той арбітр, у якого умовний термін, отримав його через те, що знав про порушення, але не сповістив про нього.

Також хотів би наголосити, що відповідно до кодексу, неповідомлення робить тебе співучасником злочину. За це передбачено менше покарання, і це саме цей випадок. Важливо зазначити, що не Комітет етики та чесної гри призначає покарання. Ми проводимо розслідування, формуємо висновок та передаємо це до Контрольно-дисциплінарного комітету і вони вже колегіально ухвалюють рішення.

– Хто конкретно займався цією справою?

– Цим займалась Анастасія Біленко. Вона вела справу з самого початку і до завершення. Після цього ми скликали комітет, у нас він складається з 9 осіб. Ми вислухали Анастасію, її доводи та внесли деякі правки. Потім ми проголосували, що маємо право передавати ці матеріали до КДК.

– Також у рішенні фігурує Чеголя Владислав, розгляд справи якого перенесли на пізніше. Хто він і чому вирішили окремо розглянути?

– Є об'єктивні обставини у зв'язку з якими ми не можемо зараз розголошувати матеріали службового розслідування. Йому виділено окреме провадження, і буде проводитись окреме розслідування. Це арбітр, більше сказати не можу.

– Розкажіть трішки про деталі справи?

– Це, як вже було сказано, було системним порушенням. Тренери виходили на арбітрів через знайомих, спілкувалися, як можна домовитись про перемогу своєї команди. Бо перед батьками тренерам же треба показати, що їхні діти найкращі.

Для нас неважливо, які суми пропонували, вони коливалися від умовних 3-4 тисяч і далі, скільки могли дати батьки. Конкретної ціни не було. В кожному випадку вона була окрема, відповідно від якої суми відштовхувались батьки.

Я хочу наголосити на тому, що неважливо, яка сума. Важливо те, що тренер показує приклад дітям. Вони виростають, приходять у більш дорослі команди та кажуть, що ми бачили таке, ми росли з цим, а тому так і далі можна робити. Тому хочеться це прибрати, викорінити. І для цього була зроблена вся просвітницька робота: і лекції, і курс для суб'єктів футболу. Все починається з дитинства – як навчили – так далі й піде. Ця справа також сигнал для батьків, які мають розуміти серйозність таких діянь.

– А проводилась якась робота з дітьми та клубами?

– Так, проводилась. Загалом, постійна робота комітету – це виїзні лекції, які проводяться увесь сезон з усіма клубами. І УПЛ, і ПФЛ, і всі збірні. Впродовж року охоплюється вся футбольна спільнота. Ця робота ведеться постійно. І лекції видозмінюються.

Такі випадки, як зараз, коли вперше покарали людей на такому рівні, вселяє надію. Ми віримо, що це найкращий запобіжник від підкупу. Бо це сигнал і для батьків, і для арбітрів, тренерів, футболістів, що на цьому рівні ведеться активна робота та збір інформації нашим комітетом, щоб на базовому рівні викорінити корупцію та підкуп. Щоб ці футболісти, коли зростатимуть до певного рівня, не знали, що так можна. І навіть, якщо до батьків не дійде, то вже тренер скаже: "Ні, дякую, я не хочу".

– Це вже остаточне рішення, чи вони можуть подати апеляцію?

– Вони можуть звернутися в апеляційний комітет, у них є таке право. Але не факт, що вони його використають.

– Мені здається, що в ДЮФЛУ все ж більше людей, замішаних у підкупі арбітрів. Тим паче, що це відбувалося системно.

– Розслідування ще триває. Це один епізод, який було направлено до КДК, але ми працюємо далі. Це розслідування буде тривати, доки будуть факти.

– Нещодавно був скандал на дитячому турнірі, коли дискваліфікували харківську команду...

– Цей скандал повністю себе вичерпав. Ми писали директору харківської дитячої команди, він нам написав, що перед ними вибачились організатори і ніяких претензій немає. Повідомлень про порушення не було, вони розібралися на місці.

– Тобто якщо вони до вас не звернулися, то і немає причин розслідувати?

– Ні, ми могли б і самі почати розслідування, але якщо перед людьми вибачились і інцидент вичерпав себе, то чи є сенс? Якщо будуть повторення, то, звісно, зарахуємо і перший раз.

– Чим загалом займається Комітет етики та чесної гри?

– Наша діяльність охоплює увесь футбол України. І увесь інфо простір. Наприклад Олександр Поворознюк неетично висловився до журналіста, ми почали збирати матеріали, щоб передати їх до КДК. Потім він висловився щодо дівчат, знову працюємо і над цим. Тренери неетично звертаються до арбітрів під час матчів, ми цим теж займаємося, збираємо матеріали. Глобально комітет має протидіяти будь-яким проявам недоброчесності у футболі. Від висловлювань до корупції.

Також комітетом проводиться моніторинг аномальних рухів ставок на матчі, які відбуваються. Це і УПЛ, і ПФЛ, і юнацький футбол, жіночий, пляжний, футзал. Ми це фіксуємо, викликаємо футболістів, тренерів, та опрацьовуємо. Також підкуп арбітрів чи інших структур.

За останній час комітетом були зафіксовані та покарані порушення в практично всіх сферах футболу. Були відсторонення арбітрів, спостерігачів, делегатів. Нещодавно отримав покарання помічник головного тренера, який намагався вчинити підкуп, зараз відсторонення в ДЮФЛУ. Нам важливо показати усій спільноті, що правила змінились і чесність та прозорість – тепер неодмінний атрибут нашого футболу.

– Як часто фіксуються аномальні рухи в ставках?

– З нашим приходом дуже рідко. Є група осіб, в Україні їх не так багато, які мають доступ до чорного азійського ринку ставок. І ці особи знають мене ще з минулої роботи, коли я працював у поліції. Я до кожного з них приходив з обшуками. І коли я прийшов у футбол, то вони зрозуміли, що їм тут не вийде працювати.

– Чи багато справ відкривається комітетом?

– Пройшов тур, ми розпочали 1-2 службові розслідування. Це залежить не від нас, а від людей. Ми ж не знаємо, що умовно сьогодні футболіст буде нецензурно висловлюватися до арбітра. Це спонтанна ситуація. Або Поворознюк в якийсь момент посилає журналіста. Ми б хотіли, щоб такого взагалі не відбувалося. Все залежить від ситуації.

*Згідно зі статистикою, наданою комітетом, за останній рік було відкрито 53 службових розслідування. 23 справи передали на КДК, а 11 – закрили. Також було проведено 144 поліграфічних дослідження.

– Хто до вас може звернутися, заявити про якісь правопорушення?

– У нас є чат-бот, який ми створили в Telegram. Ми просимо, щоб ним користувались за потреби та показуємо його футболістам. Там є варіант і анонімного звернення. Є пошта комітету, є телефон. Можна звернутися завжди, ми перевіримо інформацію. Якщо вона підтверджується, то починаємо розслідування. Бо буває багато інформації, яка не відповідає дійсності.

Використовуючи можливість, якщо в когось є відомості про недоброчесність у футболі, то просимо вас звернутися і разом працювати над очищенням нашого футболу.