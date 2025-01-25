Колишній капітан Манчестер Сіті побив дружину

Суд визнав колишнього півзахисника «Манчестер Сіті» Джої Бартона винним у нападі на свою дружину, скоєному у стані алкогольного сп'яніння.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що спочатку він штовхнув її на підлогу, а потім сильно вдарив ногою. Інцидент стався ще у червні 2021 року.

Сварка виникла, коли колишній капітан Манчестер Сіті разом із дружиною прийняли в гостях дві пари. Діти в цей час спали на верхньому поверсі будинку.

Прокурор Хелена Дуонг повідомила суду, що була "словесна суперечка щодо сімейної справи", перш ніж пан Бартон "схопив її, штовхнув на землю та вдарив ногою по голові". Коли друг намагався втрутитися, Бартон "відкинув" його і сказав "не зневажай мене".

Згодом Джорджія Бартон зателефонувала до поліції і повідомила про побиття. Вона була заплакана, а також додала, що зараз вона на вулиці, а він все ще в будинку.

На запитання, чи було щось подібне раніше, вона відповіла: "Ні, це вперше", додавши, що її вдарили "в обличчя".

Наразі слухання суду буде продовжуватися, оскільки 42-річний Бартон не визнає своєї провини.

Джої грав за Манчестер Сіті, Ньюкасл, КПР, Марсель та Бернлі. На його рахунку 1 матч за збірну Англії.