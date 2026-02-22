Російську лижницю дискваліфікували в марафоні Олімпіади-2026

"Нейтральну" російську лижницю Дар'ю Непряєву дискваліфікували в марафоні (масстарт на 50 км класикою) на Олімпійських іграх 2026 року.

Вона посіла 11 місце в гонці, проте після фінішу її результат анулювали. Причиною для такого покарання стала помилка Непряєвої під час піт-стопу для заміни лиж за 28 км до фінішу. Російська спортсменка помилково взяла не свої лижі, а лижі німкені Катаріни Хенніг-Доцлер.

Сама Хенніг-Доцлер на тому колі на піт-стоп не заходила, а через 7,4 км взяла лижі партнерки по команді Катаріни Зауербрей, яка не вийшла на старт марафону. В підсумку німкеня фінішувала дев'ятою.

Нагадаємо, гонка завершилася переконливою перемогою шведки Ебби Андерссон, яка випередила Хейді Венг і Надю Келін.