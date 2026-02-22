Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Російську лижницю дискваліфікували в марафоні Олімпіади-2026

Олег Дідух — 22 лютого 2026, 14:05
Російську лижницю дискваліфікували в марафоні Олімпіади-2026
Дар'я Непряєва
Getty Images

"Нейтральну" російську лижницю Дар'ю Непряєву дискваліфікували в марафоні (масстарт на 50 км класикою) на Олімпійських іграх 2026 року.

Вона посіла 11 місце в гонці, проте після фінішу її результат анулювали. Причиною для такого покарання стала помилка Непряєвої під час піт-стопу для заміни лиж за 28 км до фінішу. Російська спортсменка помилково взяла не свої лижі, а лижі німкені Катаріни Хенніг-Доцлер.

Сама Хенніг-Доцлер на тому колі на піт-стоп не заходила, а через 7,4 км взяла лижі партнерки по команді Катаріни Зауербрей, яка не вийшла на старт марафону. В підсумку німкеня фінішувала дев'ятою.

Нагадаємо, гонка завершилася переконливою перемогою шведки Ебби Андерссон, яка випередила Хейді Венг і Надю Келін.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
дискваліфікація Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони

Олімпійські ігри 2026

Визначились призери ОІ-2026 з бобслею у четвірках серед чоловіків
Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні
Гутцайт розповів, які призові отримав за золото Олімпіади-1992
Третя медаль на Олімпіаді-2026: китайська фрістайлістка Гу завоювала "золото" у хафпайпі
"Я мусила його кимось захистити": тренерка чоловічої збірної України з біатлону пояснила вибір складу в естафеті на OI-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік