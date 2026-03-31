Переможця Нью-Йоркського марафону дискваліфікували за допінг

Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) дискваліфікував кенійського бігуна Альберта Коріра за порушення антидопінгових правил.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті організації.

12 січня в пробах 32-річного Коріра було виявлено синтетичну форму еритропоетину (CERA), яка підвищує витривалість та покращує роботу м'язів.

Дискваліфікація Коріра складає п'ять років і відраховується з 8 січня 2026 року, а всі його результати, показані з 3 жовтня 2025 року, анульовані.

Корір виграв Нью-Йоркський марафон у 2021 році, пробігши дистанцію за 2 години 8 хвилин 22 секунди. Також він став "срібним" (2019, 2023) та "бронзовим" (2024, 2025) призером цього мейджора.

У його активі також перемоги на марафонах у Відні (2017 рік), Х'юстоні (2019) та Оттаві (2019).

Нагадаємо, нещодавно дворазового призера Олімпійських ігор на дистанції 100 м американського легкоатлета Фреда Керлі було дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.