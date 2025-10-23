Українська правда
Ставки та зв'язки з мафією: заарештували головного тренера Портленда

Олексій Погорелов — 23 жовтня 2025, 15:51
Чонсі Біллапс
Головний тренер Портленд Трейл Блейзерс Чонсі Біллапс також опинився під арештом через розслідування ФБР щодо ставок на спорт.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, Біллапс був заарештований через ймовірну участь у незаконних ставках на матчі НБА. Повідомляється, що це були ігри, у яких він не брав участі як тренер. 

49-річний фахівець став другим представником НБА за день, який був заарештований в межах розслідування ФБР. Раніше також був затриманий захисник Маямі Хіт Террі Розір.

Арешт Біллапса в Орегоні відбувся в межах окремої, але пов'язаної з ним справи про незаконні азартні ігри. Ці ігри у свою чергу пов'язані з незаконною покерною діяльністю, що веде до мафії. Очікується, що Біллапс з'явиться в суді цього ж дня.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, Чонсі Біллапс перебував у своїй технічній зоні в ролі головного тренера Портленда, який зазнав поразки від Міннесоти (114:118) у першому матчі нового регулярного сезону НБА.

Раніше стало відомо, що НБА почала власне розслідування щодо колишнього гравця Детройта Маліка Бізлі, який більше не перебуває під наглядом ФБР у цій же справі.

