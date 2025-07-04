Скапінцев потрапив у склад Портленда на Літню лігу НБА

Портленд Трейл Блейзерс оголосили склад на Літню лігу НБА, яка розпочнеться 10 липня в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У склад команди потрапив центровий збірної України Дмитро Скапінцев.

Літня Ліга НБА відбудеться у Лас-Вегасі та триватиме із 10 по 20 липня. У ній змагатиметься 30 команд, кожна з них зіграє щонайменше по чотири гри.

Нагадаємо, українець у середині вересня підписав із Бостоном контракт за схемою Exhibit 10. У передсезонних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.

За результатами матчів чинний чемпіон НБА вирішив відрахувати українця. Надалі він продовжив кар'єру у Ріп Сіті Ремікс, з яким провів сезон у G-лізі.

До цього Скапінцев перебував у структурі Нью-Йорк Нікс, але більшість часу грав за фарм-клуб.

Минулого сезону він нарешті отримав шанс від головної команди та дебютував в НБА. Влітку він грав у Літній лізі. Дмитро добре себе показав, але Нью-Йорк останнє місце у складі віддав Джейкобу Топпіну.