Забив красивий алей-уп: Скапінцев дебютував за Бостон Селтікс
Дмитро Скапінцев під час гри за Черкаські Мавпи
Черкаські Мавпи
У п'ятницю, 4 жовтня, у Абу-Дабі (ОАЕ) спаринг провели топклуби НБА Бостон Селтікс та Денвер Наггетс.
Матч завершився перемогою "кельтів" із рахунком 107:103.
За Бостон дебютував центровий збірної України Дмитро Скапінцев. Бігмен відіграв 4 хвилини та 10 секунд, за які зумів набрати 2 очки. Українець відзначився красивим алей-упом.
Нагадаємо, більшу частину минулого сезону 26-річний баскетболіст грав за Вестчестер з G-ліги, але і дебютував за Нью-Йорк Нікс в НБА.
Дмитро – вихованець Черкаських Мавп. В Україні також грав за Київ-Баскет. Потім виступав за литовський Пено Жвайгждес, а влітку 2022 переїхав до США.