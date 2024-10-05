Забив красивий алей-уп: Скапінцев дебютував за Бостон Селтікс

Дмитро Скапінцев під час гри за Черкаські Мавпи

У п'ятницю, 4 жовтня, у Абу-Дабі (ОАЕ) спаринг провели топклуби НБА Бостон Селтікс та Денвер Наггетс.

Матч завершився перемогою "кельтів" із рахунком 107:103.

За Бостон дебютував центровий збірної України Дмитро Скапінцев. Бігмен відіграв 4 хвилини та 10 секунд, за які зумів набрати 2 очки. Українець відзначився красивим алей-упом.

JD Davison with the block and Dmytro Skapintsev with the flush late in the 4Q 💪 #NBAinAbuDhabi



Celtics lead by 2 with 3.5 seconds left on NBA TV pic.twitter.com/u5RCnFdy6C — NBA (@NBA) October 4, 2024

Нагадаємо, більшу частину минулого сезону 26-річний баскетболіст грав за Вестчестер з G-ліги, але і дебютував за Нью-Йорк Нікс в НБА.

Дмитро – вихованець Черкаських Мавп. В Україні також грав за Київ-Баскет. Потім виступав за литовський Пено Жвайгждес, а влітку 2022 переїхав до США.