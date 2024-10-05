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Забив красивий алей-уп: Скапінцев дебютував за Бостон Селтікс

Руслан Травкін — 5 жовтня, 00:35
Забив красивий алей-уп: Скапінцев дебютував за Бостон Селтікс
Дмитро Скапінцев під час гри за Черкаські Мавпи
Черкаські Мавпи

У п'ятницю, 4 жовтня, у Абу-Дабі (ОАЕ) спаринг провели топклуби НБА Бостон Селтікс та Денвер Наггетс.

Матч завершився перемогою "кельтів" із рахунком 107:103.

За Бостон дебютував центровий збірної України Дмитро Скапінцев. Бігмен відіграв 4 хвилини та 10 секунд, за які зумів набрати 2 очки. Українець відзначився красивим алей-упом.

Нагадаємо, більшу частину минулого сезону 26-річний баскетболіст грав за Вестчестер з G-ліги, але і дебютував за Нью-Йорк Нікс в НБА.

Дмитро – вихованець Черкаських Мавп. В Україні також грав за Київ-Баскет. Потім виступав за литовський Пено Жвайгждес, а влітку 2022 переїхав до США.

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Дмитро Скапінцев

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