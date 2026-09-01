Замовкни й виходь на майданчик: Багатскіс зізнався, що Скапінцев грав проти Греції у відборі на ЧС-2027 з харчовим отруєнням

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс заявив, що центровий команди Дмитро Скапінцев грав проти Греції у межах відбору на чемпіонат світу-2027, маючи харчове отруєння.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ми приховали той факт, що він грав з невеличким отруєнням у попередній грі проти Греції. Була навіть ситуація, коли я сказав: "Діма, треба виходити на майданчик". А він каже: "Тренере, ні".

Я йому кажу: "Замовкни і виходь на майданчик, бо ти нам реально треба". Можливо, це звучить неначе жарт. Він хибив штрафними в останній грі, але у другій половині зустрічі виглядав інакше"

Зауважимо, що тоді "синьо-жовті" у запеклій боротьбі вирвали звитягу над "еллінами" із рахунком 82:76. У цьому поєдинку Скапінцев, попри проблеми зі здоров'ям, зумів вибороти для українського колективу сім очок.

У наступному матчі відбору підопічні Айнарса Багатскіса здолали національну команду Чорногорії (98:89), після чого очолили турнірну таблицю групи I.

Далі на збірну України у межах кваліфікації на світову першість очікують протистояння вже наприкінці листопада цього року. 26-го числа "синьо-жовті" гратимуть проти Португалії, а 29-го знову протистоятимуть чорногорцям. Обидва поєдинки відбудуться о 19:00 за київським часом.