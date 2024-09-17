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Шляхом Михайлюка: Скапінцев підписав негарантований контракт із чемпіоном НБА

Руслан Травкін — 17 вересня, 21:30
Шляхом Михайлюка: Скапінцев підписав негарантований контракт із чемпіоном НБА
Дмитро Скапінцев
Getty images

Український центровий Дмитро Скапінцев підписав негарантований контракт із чемпіоном НБА сезону-2023/24 Бостоном Селтікс.

Про це пише інсайдер Майкл Скотто у соцмережі "Х" (Twitter).

"Кельти" запросили українського бігмена до тренувального табору. Сторони домовилися про контракт Exhibit 10.

Такий контракт є угодою з мінімальною зарплатою в НБА, що розрахована на один рік. Угода може включати додаткові бонуси на суму до 75 тисяч доларів. Бостон зможе відрахувати українця ще до старту регулярного чемпіонату.

26-річний Скапінцев минулого сезону дебютував за Нікс в НБА, але більшість часу провів у G-лізі. В Україні Дмитро був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.

Варто зазначити, що за Селтікс минулого сезону грав Святослав Михайлюк. Команда стала чемпіоном НБА.

NBA Дмитро Скапінцев Святослав Михайлюк Бостон Селтікс

Дмитро Скапінцев

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