Шляхом Михайлюка: Скапінцев підписав негарантований контракт із чемпіоном НБА

Український центровий Дмитро Скапінцев підписав негарантований контракт із чемпіоном НБА сезону-2023/24 Бостоном Селтікс.

Про це пише інсайдер Майкл Скотто у соцмережі "Х" (Twitter).

"Кельти" запросили українського бігмена до тренувального табору. Сторони домовилися про контракт Exhibit 10.

Такий контракт є угодою з мінімальною зарплатою в НБА, що розрахована на один рік. Угода може включати додаткові бонуси на суму до 75 тисяч доларів. Бостон зможе відрахувати українця ще до старту регулярного чемпіонату.

26-річний Скапінцев минулого сезону дебютував за Нікс в НБА, але більшість часу провів у G-лізі. В Україні Дмитро був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.

Варто зазначити, що за Селтікс минулого сезону грав Святослав Михайлюк. Команда стала чемпіоном НБА.