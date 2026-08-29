Це важливий тріумф для нас: Скапінцев прокоментував перемогу над Грецією у межах відбору на ЧС-2027

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев відзначив вклад у перемогу над Грецією (82:76) гравців задньої лінії "синьо-жовтих".

У коментарі для "Чемпіона" Дмитро додав, що тепер колектив національної команди розпочинає підготовку до наступного суперника – збірної Чорногорії.

"Дуже задоволені перемогою. Наша задня лінія відіграла просто чудово, продемонструвавши себе якнайкраще в захисті та нападі. Безумовно, це дуже важливий тріумф для нас. Тепер фокусуємося на підготовці до Чорногорії".

Центровий також прокоментував свій перехід до іспанського клубу Лейма-Корунья.

"Я вже встиг провести чотири тренування за новий клуб. Налаштовані перемагати. Команда ставить перед собою солідні цілі, тому буду працювати разом із ними".

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Разом з Україною до групи I вийшли Іспанія та Грузія з групи А, а також Чорногорія, Португалія та Греція з групи В. За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи I здобудуть путівки на чемпіонат світу-2027, який відбудеться у Катарі.

31 серпня наша збірна гратиме проти Чорногорії на виїзді. Старт – 21:30.

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