Бостон відрахував Скапінцева – інсайдери

Чинний чемпіон НБА Бостон Селтікс вирішив відрахувати українця Дмитра Скапінцева.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Гравець у середині вересня підписав із "кельтами" контракт за схемою Exhibit 10. У предсезоних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.

Справа в тому, що у Бостона є 14 гравців на гарантованих контрактах. Джей Ді Девісон, Ентон Вотсон та Дрю Пітерсон перебувають на two-way угодах.

Як пише журналіст Боббі Менінг, 26-річний баскетболіст збірної України приєднається до команди Мен Cелтікс, яка є фарм-клубом Селтікс та грає у G-Лізі.

Move sets up Skapintsev to join Maine, where he’ll likely start at C. https://t.co/11aVSqs4Sk — Bobby Manning (@RealBobManning) October 16, 2024

Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який також у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. В Україні центровий був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.