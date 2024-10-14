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Скапінцев відіграв 15 хвилин за Бостон у матчі з Торонто

Руслан Травкін — 14 жовтня, 04:26
Скапінцев відіграв 15 хвилин за Бостон у матчі з Торонто
Дмитро Скапінцев
ФБУ

Український баскетболіст Дмитро Скапінцев отримав 15 хвилин ігрового часу за Бостон у товариському поєдинку проти Торонто.

Його команда здобула перемогу з рахунком 111:102.

Центровий провів на паркеті 15 хвилин, за які набрав 1 очко. Він не влучив обидві спроби двоочкових, а з лінії штрафних реалізував 1 кидок із 2.

Дмитро зібрав 2 підбирання і добре показав себе у захисті, зробивши 2 перехоплення та 2 блок-шоти. У пасиві бігмена 1 втрата та 3 фоли. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+6".

Нагадаємо, що сьогодні за свій клуб грав і Олексій Лень. Українець став найрезультативнішим у складі свого колективу, але Сакраменто програв Портленду.

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Дмитро Скапінцев

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