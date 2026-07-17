Ізраїльський клуб оголосив про відхід українського центрового

Хапоель Єрусалим оголосив про припинення співпраці з українським центровим Дмитром Скапінцевим.

Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.

אנחנו נפרדים היום מדימה סקפינצב, שלא ימשיך איתנו.



דימה, תודה רבה על המחויבות, ההשקעה והלחימה בכל רגע שדרכת על הפרקט.



שיהיה המון בהצלחה בהמשך ❤️🖤



Thank you Dima! pic.twitter.com/DzXNwWnHGU — Hapoel Jerusalem BC (@HapoelJerusalem) July 14, 2026

Скапінцев перейшов до Хапоеля влітку минулого року, підписавши однорічний контракт з опцією продовження на один сезон, яку клуб вирішив не використовувати.

За цей час він провів 14 матчів у чемпіонаті Ізраїлю, набирав у середньому 6,1 очка, робив 2,1 підбирання та 0,6 передачі.

У Єврокубку українець взяв участь у 15 матчах, у яких у середньому набирав 4,4 очка, робив 3,2 підбирання та 0,3 передачі.

Єрусалимський Хапоель за підсумками сезону вийшов у півфінал плейоф ізраїльської Суперліги, де поступився Хапоелю з Тель-Авіва (0:3 в серії).

У Єврокубку команда завершила виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись турецькому клубу Тюрк Телеком із рахунком 90:91.

Раніше повідомлялося, що український розігруючий Максим Шульга близький до переходу в Реал.