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Ізраїльський клуб оголосив про відхід українського центрового

Олексій Мурзак — 17 липня 2026, 18:16
Ізраїльський клуб оголосив про відхід українського центрового
Дмитро Скапінцев
Хапоель Єрусалим

Хапоель Єрусалим оголосив про припинення співпраці з українським центровим Дмитром Скапінцевим.

Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.

Скапінцев перейшов до Хапоеля влітку минулого року, підписавши однорічний контракт з опцією продовження на один сезон, яку клуб вирішив не використовувати.

За цей час він провів 14 матчів у чемпіонаті Ізраїлю, набирав у середньому 6,1 очка, робив 2,1 підбирання та 0,6 передачі.

У Єврокубку українець взяв участь у 15 матчах, у яких у середньому набирав 4,4 очка, робив 3,2 підбирання та 0,3 передачі.

Єрусалимський Хапоель за підсумками сезону вийшов у півфінал плейоф ізраїльської Суперліги, де поступився Хапоелю з Тель-Авіва (0:3 в серії).

У Єврокубку команда завершила виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись турецькому клубу Тюрк Телеком із рахунком 90:91.

Раніше повідомлялося, що український розігруючий Максим Шульга близький до переходу в Реал.

Дмитро Скапінцев

Дмитро Скапінцев

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