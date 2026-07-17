Ізраїльський клуб оголосив про відхід українського центрового
Хапоель Єрусалим оголосив про припинення співпраці з українським центровим Дмитром Скапінцевим.
Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.
Скапінцев перейшов до Хапоеля влітку минулого року, підписавши однорічний контракт з опцією продовження на один сезон, яку клуб вирішив не використовувати.
За цей час він провів 14 матчів у чемпіонаті Ізраїлю, набирав у середньому 6,1 очка, робив 2,1 підбирання та 0,6 передачі.
У Єврокубку українець взяв участь у 15 матчах, у яких у середньому набирав 4,4 очка, робив 3,2 підбирання та 0,3 передачі.
Єрусалимський Хапоель за підсумками сезону вийшов у півфінал плейоф ізраїльської Суперліги, де поступився Хапоелю з Тель-Авіва (0:3 в серії).
У Єврокубку команда завершила виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись турецькому клубу Тюрк Телеком із рахунком 90:91.
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