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Скапінцев набрав 5 очок у розгромній перемозі Бостона над Філадельфією

Руслан Травкін — 13 жовтня, 09:11
Скапінцев набрав 5 очок у розгромній перемозі Бостона над Філадельфією
Дмитро Скапінцев
ФБУ

Український баскетболіст Дмитро Скапінцев набрав 5 очок за Бостон у товариській грі з Філадельфією.

Його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 139:89.

Центровий відіграв 9 хвилин. Дмитро влучив 2/2 двоочкових, а також 1/2 з лінії штрафних. На його рахунку 1 підбір та 1 блок-шот.

В пасиві українця 1 втрата та 2 фоли. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "0".

Нагадаємо, що свій дебютний матч за Юту провів Святослав Михайлюк. Він набрав 16 очок за 16 хвилин на паркеті.

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