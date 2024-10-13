Скапінцев набрав 5 очок у розгромній перемозі Бостона над Філадельфією
Дмитро Скапінцев
ФБУ
Український баскетболіст Дмитро Скапінцев набрав 5 очок за Бостон у товариській грі з Філадельфією.
Його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 139:89.
Центровий відіграв 9 хвилин. Дмитро влучив 2/2 двоочкових, а також 1/2 з лінії штрафних. На його рахунку 1 підбір та 1 блок-шот.
В пасиві українця 1 втрата та 2 фоли. Показник плюс-мінус із ним на паркеті "0".
Нагадаємо, що свій дебютний матч за Юту провів Святослав Михайлюк. Він набрав 16 очок за 16 хвилин на паркеті.