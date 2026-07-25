Гравець збірної України перейшов в іспанський клуб

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев став гравцем іспанського Лейма Корунья.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

У липні Скапінцев покинув Хапоель Єрусалим, за який виступав з літа 2025 року. За цей час він провів 14 матчів у чемпіонаті Ізраїлю, набирав у середньому 6,1 очка, робив 2,1 підбирання та 0,6 передачі.

У Єврокубку українець взяв участь у 15 матчах, у яких у середньому набирав 4,4 очка, робив 3,2 підбирання та 0,3 передачі.

Дмитро Скапінцев – вихованець Черкаських Мавп. У 2020 році він виставив свою кандидатуру на Драфт НБА, але жодна з команд його не обрала. У 2022 році баскетболіст підписав контракт із Вестчестером Нікс, фарм-клубом Нью-Йорк Нікс у G-Лізі.

Влітку 2023 року Дмитро грав за Нью-Йорк у Літній лізі, після чого його спочатку підписали, а потім відрахували. У листопаді того ж року Скапінцев знову грав за Вестчестер. У грудні Нікс повернули Скапінцева через травми основних центрових. Завдяки цьому українець дебютував в НБА у матчі проти Мілуокі (111:130). Пізніше він з'явився на паркеті у поєдинку проти Індіани (в обох випадках зіграв по 1 хвилині, результативними діями не відзначався).

Потім у його кар'єрі були Мейн Селтікс (фарм-клуб Бостона) та Ріп Сіті Ремікс (фарм-клуб Портленда). За останніх Дмитро грав у Літній лізі-2025.

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