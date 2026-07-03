Скапінцев оцінив перемогу України над Грузією у відборі на ЧС-2027

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев поділився враженнями від переможного матчу проти Грузії (95:76) у межах першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Його цитує Суспільне Спорт.

За словами баскетболіста, українська команда ретельно готувалася саме до цього матчу.

"Дуже відповідальна гра, ми налаштовувалися і готувалися. Це основна гра в цьому вікні. Відпрацьовували, у нас були два хороші спаринги перед цим. Добре підготувалися, тому такий результат", – сказав Скапінцев.

Окремо 28-річний баскетболіст висловився про протистояння з двома зірками грузинської команди – Торніке Шенгелією та Гогою Бітадзе.

"Не можу сказати, що дуже складно. Звичайно, це гравці високого рівня. Потрібно було добре попрацювати у фокусі всі 40 хвилин, аби стримувати їх. Щось їм вдалося зробити, але вважаю, що ми зробили хорошу роботу – змогли їх зупинити. Бітадзе не закінчив гру. Тому вважаю, що впоралися із завданням", – зазначив Скапінцев.

Попри вже гарантований вихід до наступного етапу кваліфікації, українець запевнив, що команда не збирається збавляти обертів у заключному матчі першого раунду.

"Звичайно, їдемо в Данію за перемогою, а не просто зіграти цей матч. А там по ходу гри, якщо вдасться, молодим гравцям теж потрібно отримувати хвилини й набиратися досвіду", – додав центровий збірної України.

Зазначимо, що Скапінцев став одним із героїв матчу проти Грузії, набравши 17 очок. Більше у складі "синьо-жовтих" набрав лише Святослав Михайлюк (28).

Свій останній матч першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 збірна України проведе 5 липня на виїзді проти Данії. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Раніше своїми враженнями від перемоги над Грузією поділився захисник збірної України та Юти Святослав Михайлюк.