Скапінцев увійшов у заявку Мейн Селтікс на сезон-2024/25
Український центровий Дмитро Скапінцев увійшов в заявку клубу G-Ліги Мейн Селтікс на сезон-2024/25.
Про це повідомила пресслужба клубу в соцмережі X.
Гравець у середині вересня підписав із "кельтами" контракт за схемою Exhibit 10. У предсезоних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.
За результатами матчів чинний чемпіон НБА вирішив відрахувати українця.
Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який також у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. В Україні центровий був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.