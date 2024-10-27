Скапінцев увійшов у заявку Мейн Селтікс на сезон-2024/25

Український центровий Дмитро Скапінцев увійшов в заявку клубу G-Ліги Мейн Селтікс на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба клубу в соцмережі X.

A first look at our 2024-25 training camp roster! Read more about today's draft picks with the link below.https://t.co/7coGNQ2yJj pic.twitter.com/9u9F7wx8sl — Maine Celtics (@MaineCeltics) October 26, 2024

Гравець у середині вересня підписав із "кельтами" контракт за схемою Exhibit 10. У предсезоних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.

За результатами матчів чинний чемпіон НБА вирішив відрахувати українця.

Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який також у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. В Україні центровий був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.