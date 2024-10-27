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Скапінцев увійшов у заявку Мейн Селтікс на сезон-2024/25

Олексій Мурзак — 27 жовтня, 15:17
Скапінцев увійшов у заявку Мейн Селтікс на сезон-2024/25
Дмитро Скапінцев
nba.com/celtics

Український центровий Дмитро Скапінцев увійшов в заявку клубу G-Ліги Мейн Селтікс на сезон-2024/25.

Про це повідомила пресслужба клубу в соцмережі X.

Гравець у середині вересня підписав із "кельтами" контракт за схемою Exhibit 10. У предсезоних матчах Дмитро тричі виходив на паркет за клуб: проти Денвера центровий набрав 2 очки, в грі з Філадельфією бігмен набрав 5 балів, а проти Торонто Скапінцев відіграв 15 хвилин.

За результатами матчів чинний чемпіон НБА вирішив відрахувати українця.

Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який також у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри. В Україні центровий був гравцем Черкаських Мавп та Київ-Баскета. Після початку повномасштабної війни він приєднався до литовського П'єно Жвайгждес.

Дмитро Скапінцев Бостон Селтікс НБА

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