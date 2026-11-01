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Голлівудський сценарій: визначився чемпіон WNBA

Руслан Травкін — 1 листопада 2026, 06:09
Голлівудський сценарій: визначився чемпіон WNBA
Getty Images

У ніч проти 1 листопада завершився сезон жіночої Національної баскетбольної асоціації (WNBA). Новими чемпіонками ліги стали баскетболістки Голден Стейт Валькіріс, які в сьомому матчі фінальної серії здолали Атланту Дрім – 68:63.

Баскетбол – WNBA

Голден Стейт – Атланта 68:63 (рахунок у серії – 4:3)

Вирішальне протистояння відбулося на майданчику "Chase Center" у Сан-Франциско. Головною героїнею зустрічі стала Габбі Вільямс, яка набрала 30 очок та зробила чотири блок-шоти.

Особливо потужно баскетболістка провела третю чверть, у якій здобула 15 очок і допомогла господаркам повернутися в гру.

Доля чемпіонства вирішувалася в напруженій кінцівці. За рахунку 55:55, менш ніж за три хвилини до завершення зустрічі, Вільямс влучила з-за дуги, а згодом реалізувала два штрафні кидки. Це дозволило Валькіріс здійснити ривок 7:0 та перехопити ініціативу.

Атланта намагалася врятувати матч, проте Веро́ніка Бертон остаточно зняла питання про переможця, реалізувавши два штрафні кидки на останніх секундах.

Вільямс також отримала звання найціннішої баскетболістки фінальної серії (MVP). У середньому за сім матчів проти Атланти вона набирала 19,6 очка за гру. 

Таким чином, Голден Стейт здобув перший чемпіонський титул WNBA в історії франшизи.

Ба більше, команді вистачило лише двох сезонів після заснування, щоб підкорити найвищу вершину жіночого баскетболу. Це перший подібний випадок в історії ліги – жодна команда-новачок раніше не ставала чемпіоном настільки швидко.

Для Атланти Дрім ця поразка стала особливо болючою. Команда вчетверте в історії дісталася фіналу WNBA, але досі не спромоглася здобути чемпіонський титул.

Нагадаємо, кілька днів тому визначився чемпіон бейсбольної Світової серії.

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