Голлівудський сценарій: визначився чемпіон WNBA

У ніч проти 1 листопада завершився сезон жіночої Національної баскетбольної асоціації (WNBA). Новими чемпіонками ліги стали баскетболістки Голден Стейт Валькіріс, які в сьомому матчі фінальної серії здолали Атланту Дрім – 68:63.

Баскетбол – WNBA

Голден Стейт – Атланта 68:63 (рахунок у серії – 4:3)

Вирішальне протистояння відбулося на майданчику "Chase Center" у Сан-Франциско. Головною героїнею зустрічі стала Габбі Вільямс, яка набрала 30 очок та зробила чотири блок-шоти.

Особливо потужно баскетболістка провела третю чверть, у якій здобула 15 очок і допомогла господаркам повернутися в гру.

Доля чемпіонства вирішувалася в напруженій кінцівці. За рахунку 55:55, менш ніж за три хвилини до завершення зустрічі, Вільямс влучила з-за дуги, а згодом реалізувала два штрафні кидки. Це дозволило Валькіріс здійснити ривок 7:0 та перехопити ініціативу.

Атланта намагалася врятувати матч, проте Веро́ніка Бертон остаточно зняла питання про переможця, реалізувавши два штрафні кидки на останніх секундах.

Вільямс також отримала звання найціннішої баскетболістки фінальної серії (MVP). У середньому за сім матчів проти Атланти вона набирала 19,6 очка за гру.

Impossible to overlook. Impossible to ignore. Your 2026 @WNBA Finals MVP, Gabby Williams. Gabby is the only player in WNBA Finals history to record 30+ points, 4+ blocks and 2+ steals in a game. @JWinery | Celebrating Milestones https://t.co/tgaADY9Hbj — Golden State Valkyries (@valkyries) November 1, 2026

Таким чином, Голден Стейт здобув перший чемпіонський титул WNBA в історії франшизи.

Ба більше, команді вистачило лише двох сезонів після заснування, щоб підкорити найвищу вершину жіночого баскетболу. Це перший подібний випадок в історії ліги – жодна команда-новачок раніше не ставала чемпіоном настільки швидко.

2026 WNBA Champs, Golden State Valkyries 🏆 The @valkyries capture a title in just their second season, becoming the fastest expansion team in league history to win a Championship! #WNBASeason30 https://t.co/pgj7O2cpLm — WNBA (@WNBA) November 1, 2026

Для Атланти Дрім ця поразка стала особливо болючою. Команда вчетверте в історії дісталася фіналу WNBA, але досі не спромоглася здобути чемпіонський титул.

Нагадаємо, кілька днів тому визначився чемпіон бейсбольної Світової серії.