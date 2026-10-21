Поліція видала ордер на арешт президента Федерації баскетболу Греції – ЗМІ

Президент Федерації баскетболу Греції Вангеліс Ліоліс та ще п'ять функціонерів суддівського корпусу отримали ордери на арешт.

Про це повідомили у Basketnews.

Мова йде про можливі договірні матчі у місцевій лізі та незаконними ставками. Серед осіб, на арешт яких видано ордер, фігуруються двоє чинних арбітрів.

Як зазначили у iEidiseis, розслідування тривало протягом трьох місяців і завершилось порушенням низки кримінальних справ. Ліоліса та інших підозрюваних вже викликали для надання свідчень, проте жоден з них не з'явився у поліції.

Вангеліс Ліоліс є президентом Федерації баскетболу Греції з 2021 року, а у 2004-му придбав Промітеас Патрас, який згодом вивів на провідні ролі у дивізіоні А1- найсильнішому в країні.

Окрім баскетболу, Ліоліс є успішним бізнесменом місцевого рівня – йому належить мережа кав'ярень Coffee Island.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Дніпра-1 фігурує у справі про збут наркотичних речовин та зброї – поліція вже отримала ордер на обшук його житла.