Мілуокі узгодив перехід центрового Індіани Тернера

Колишній центровий Індіанти Майлз Тернер погодився підписати контракт з Мілвокі.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Гравець підпише 4-річну угоду на 107 млн доларів, яка включатиме опцію гравця на четвертий рік контракту в сезоні 2028/29 та повний трейд-кікер на 15%.

За інформацією інсайдера, центровий хотів залишитися у Пейсерз, однак клуб не хотів продовжувати контракт.

"Тернер, який найдовше виступає за Пейсерс, дав зрозуміти, що хоче залишитися в Індіані. Після поразки в сьомому матчі представники Тернера наполягали на укладенні нової угоди. Втім, небажання Індіани виходити за межі платіжного податку, яке лише посилилося після травми Тайріса Халібертонa, дозволило Бакс отримати нового основного центрового", – написав Чаранія.

29-річний Тернер у цьому сезоні встановив найкращий у своїй кар'єрі показник триочкових кидків – 39,6%, набираючи в середньому 15,6 очка, роблячи 6,5 підбирання та найкращий показник у команді – 2,0 блок-шота за гру.

Зазначається, що керівництво Бакс заради підписання Тернера відрахує 34-річного розігруючого Дем'єна Лілларда.

Напередодні, зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер підписав "супермаксимальний" контракт із клубом.