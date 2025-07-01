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Гілджес-Александер підписав рекордний контракт з Оклахомою – джерело

Олександр Булава — 1 липня 2025, 18:08
Гілджес-Александер підписав рекордний контракт з Оклахомою – джерело
Шай Гілджес-Александер
The Oklakhoman

Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер підписав "супермаксимальний" контракт із клубом.

Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

"Тандер" підписали нову угоду з гравцем, яка розрахована на чотири роки – до сезону-2030/31. Сума угоди з командою склала 285 млн доларів, що є рекордною в історії ліги.

Нагадаємо, Гілджес-Александер з Оклахомою став чемпіоном у сезоні-2024/2025. У фінальній серії їм протистояла Індіана Пейсерс. Команди провели сім зустрічей, за підсумками яких Тандер здобула перемогу в чотирьох.

У фінальній серії ШГА набирав у середньому за гру 30,3 очка, 4,6 підбирання, 5,6 передачі, 1,9 перехоплення, 1,6 блок-шота за 38,2 хвилини на майданчику. Він реалізовував 44,3% кидків з гри, 24,2% – з-за дуги та 91,4% штрафних.

Раніше стало відомо, під яким номером виступатиме Максим Шульга у складі Бостон Селтікс.

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