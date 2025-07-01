Мілуокі відрахував Лілларда задля підписання Тернера
Деміан Ліллард
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Мілуокі відрахував зіркового розігруючого Деміана Лілларда з команди.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.
За його інформацією, Бакс розтягнуть виплату 113 мільйонів євро 34-річному баскетболісту задля того, щоб підписати Майлза Тернера з Індіани.
Нагадаємо, 3 травня Ліллард переніс операцію на лівій нозі, де він зазнав розриву ахіллового сухожилля.
Він отримав важку травму на старті четвертого матчу серії першого раунду плейоф проти Індіани.
У регулярному сезоні Деміан набирав 24,9 очка та 7,1 передачі, що дозволило йому увійти до Топ-10 серед усіх гравців ліги за цими показниками.
Раніше повідомлялося, що зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер підписав "супермаксимальний" контракт із клубом.