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Мілуокі відрахував Лілларда задля підписання Тернера

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 18:50
Мілуокі відрахував Лілларда задля підписання Тернера
Деміан Ліллард
Getty Images

Мілуокі відрахував зіркового розігруючого Деміана Лілларда з команди.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією, Бакс розтягнуть виплату 113 мільйонів євро 34-річному баскетболісту задля того, щоб підписати Майлза Тернера з Індіани.

Нагадаємо, 3 травня Ліллард переніс операцію на лівій нозі, де він зазнав розриву ахіллового сухожилля.

Він отримав важку травму на старті четвертого матчу серії першого раунду плейоф проти Індіани.

У регулярному сезоні Деміан набирав 24,9 очка та 7,1 передачі, що дозволило йому увійти до Топ-10 серед усіх гравців ліги за цими показниками.

Раніше повідомлялося, що зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер підписав "супермаксимальний" контракт із клубом.

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