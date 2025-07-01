Мілуокі відрахував Лілларда задля підписання Тернера

Мілуокі відрахував зіркового розігруючого Деміана Лілларда з команди.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією, Бакс розтягнуть виплату 113 мільйонів євро 34-річному баскетболісту задля того, щоб підписати Майлза Тернера з Індіани.

Just in: The Milwaukee Bucks are waiving Damian Lillard and stretching the remaining $113 million on his contract in order to acquire Myles Turner, sources tell ESPN. Lillard's two seasons in Milwaukee come to an end as he rehabilitates a torn Achilles tendon. pic.twitter.com/eg1D1TMFM6 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Нагадаємо, 3 травня Ліллард переніс операцію на лівій нозі, де він зазнав розриву ахіллового сухожилля.

Він отримав важку травму на старті четвертого матчу серії першого раунду плейоф проти Індіани.

У регулярному сезоні Деміан набирав 24,9 очка та 7,1 передачі, що дозволило йому увійти до Топ-10 серед усіх гравців ліги за цими показниками.

Раніше повідомлялося, що зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер підписав "супермаксимальний" контракт із клубом.