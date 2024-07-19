Молодіжна збірна України вийшла у півфінал чемпіонату Європи
Чоловіча збірна України U-20 перемогла Грузію у чвертьфіналі Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.
Матч завершився з рахунком 85:76.
Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
1/4 фіналу
19 липня
Україна — Грузія 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)
У півфіналі українці зустрінуться зі збірною Нідерландів, яка здолала Словаччину. Три найкращі команди в дивізіоні потраплять до Дивізіону А.
Нагадаємо, у першому турі українці розгромно перемогли своїх однолітків із Вірменії, у другому здолали Молдову, в третьому мінімально поступилися Швеції, потім виграли Угорщину, а в п'ятому здобули перемогу над Косово.