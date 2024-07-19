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Молодіжна збірна України вийшла у півфінал чемпіонату Європи

Андрій Яросименко — 19 липня, 17:35
Молодіжна збірна України вийшла у півфінал чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Грузію у чвертьфіналі Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.

Матч завершився з рахунком 85:76.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В
Пітешті, Болгарія
1/4 фіналу
19 липня

Україна — Грузія 85:76 (16:13, 23:16, 28:19, 18:28)

У півфіналі українці зустрінуться зі збірною Нідерландів, яка здолала Словаччину. Три найкращі команди в дивізіоні потраплять до Дивізіону А.

Нагадаємо, у першому турі українці розгромно перемогли своїх однолітків із Вірменії, у другому здолали Молдову, в третьому мінімально поступилися Швеції, потім виграли Угорщину, а в п'ятому здобули перемогу над Косово.

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