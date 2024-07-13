Молодіжна збірна України впевнено перемогла Молдову на чемпіонаті Європи

Чоловіча збірна України U-20 перемогла Молдову в 2 турі групового етапу Євробаскету-2024, який триває у болгарському Пітешті.

Матч завершився з рахунком 83:48.

Зазначимо, що у групі С окрім Молдови суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Швеції, Угорщини, Косово та Вірменії.

Чемпіонат Європи U-20, Дивізіон В

Пітешті, Болгарія

Група С, 2 тур

12 липня

Україна — Молдова 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

Наступний матч українці зіграють у неділю, 14 липня, проти Швеції. Початок о 15:30 за київським часом. Чемпіонат Європи у Пітешті буде тривати з 12 по 21 червня.

Нагадаємо, у першому турі українці розгромно перемогли своїх однолітків із Вірменії.